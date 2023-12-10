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    На жителя Сосново, который избил 12-летнего ребенка, возбудили еще одно дело

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    Уголовное дело по статье «Побои» возбуждено в отношении жителя Ленобласти, который подозревается в избиении 12-летнего школьника. Как сообщает ГУ МВД 10 декабря, 35-летний мужчина сам пришел в полицию. После опроса его отпустили под обязательство о явке.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала об инциденте в Сосново. В четверг фигурант подъехал на машине к компании мальчишек и ударил одного из них по лицу. За этим последовали удары ногами и оскорбления. Пользователи соцсетей рассказали, что мужчина так пытался проучить подростка, который якобы обижал его дочь.

    Накануне в СК Ленобласти уже сообщали о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

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