На жителя Сосново, который избил 12-летнего ребенка, возбудили еще одно дело

Уголовное дело по статье «Побои» возбуждено в отношении жителя Ленобласти, который подозревается в избиении 12-летнего школьника. Как сообщает ГУ МВД 10 декабря, 35-летний мужчина сам пришел в полицию. После опроса его отпустили под обязательство о явке.



Ранее «Фонтанка» рассказывала об инциденте в Сосново. В четверг фигурант подъехал на машине к компании мальчишек и ударил одного из них по лицу. За этим последовали удары ногами и оскорбления. Пользователи соцсетей рассказали, что мужчина так пытался проучить подростка, который якобы обижал его дочь.

