Вызвали на «стрелку»? Житель Сосново решил воспитать школьника кулаками из-за жалоб дочери

Полицейские задержали жителя поселка Сосново, которого подозревают в избиении 12-летнего школьника. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 декабря. В соцсетях говорят, что на мальчика отцу якобы нажаловалась его дочь.

По данным следователей, драка произошла 7 декабря в поселке на улице Строителей. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина приезжает на машине, выходит из нее и первым делом бьет мальчика по лицу. Затем он начинает толкать подростка и бить ногами, оскорбляя его. Рядом толпятся другие школьники. На просьбы мимо проходящей женщины не трогать ребенка мужчина не реагирует.

После этого «воспитатель» зовет, по всей видимости, свою дочку в машину, и они уезжают.



По информации полиции, у школьника диагностированы ушибы головы и гематомы. После оказания медпомощи его отпустили домой.

