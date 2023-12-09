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    Вызвали на «стрелку»? Житель Сосново решил воспитать школьника кулаками из-за жалоб дочери

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    23 комментария

    Полицейские задержали жителя поселка Сосново, которого подозревают в избиении 12-летнего школьника. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 декабря. В соцсетях говорят, что на мальчика отцу якобы нажаловалась его дочь.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    По данным следователей, драка произошла 7 декабря в поселке на улице Строителей. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина приезжает на машине, выходит из нее и первым делом бьет мальчика по лицу. Затем он начинает толкать подростка и бить ногами, оскорбляя его. Рядом толпятся другие школьники. На просьбы мимо проходящей женщины не трогать ребенка мужчина не реагирует.

    После этого «воспитатель» зовет, по всей видимости, свою дочку в машину, и они уезжают.

    По информации полиции, у школьника диагностированы ушибы головы и гематомы. После оказания медпомощи его отпустили домой.

    Как сообщает СК Ленобласти, 35-летнего подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия»). Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. Однако в соцсетях пишут, что мужчина мог пойти с кулаками на школьника после жалоб дочери. Якобы она сообщила отцу, что обидчики ее «трогают», а мальчик сам вызвал его на драку.

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    Гость09 Дек 2023 в 14:34
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