Вызвали на «стрелку»? Житель Сосново решил воспитать школьника кулаками из-за жалоб дочери

Полицейские задержали жителя поселка Сосново, которого подозревают в избиении 12-летнего школьника. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 декабря. В соцсетях говорят, что на мальчика отцу якобы нажаловалась его дочь.
По данным следователей, драка произошла 7 декабря в поселке на улице Строителей. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина приезжает на машине, выходит из нее и первым делом бьет мальчика по лицу. Затем он начинает толкать подростка и бить ногами, оскорбляя его. Рядом толпятся другие школьники. На просьбы мимо проходящей женщины не трогать ребенка мужчина не реагирует.
После этого «воспитатель» зовет, по всей видимости, свою дочку в машину, и они уезжают.
По информации полиции, у школьника диагностированы ушибы головы и гематомы. После оказания медпомощи его отпустили домой.
Как сообщает СК Ленобласти, 35-летнего подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия»). Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. Однако в соцсетях пишут, что мужчина мог пойти с кулаками на школьника после жалоб дочери. Якобы она сообщила отцу, что обидчики ее «трогают», а мальчик сам вызвал его на драку.