Утюги возвращаются. Обледеневшую кровлю на Васильевском острове решили очистить знакомым способом

На Васильевском острове в Петербурге снова заметили оригинальный способ очистки кровли от снега и наледи. На видео, снятом одним из жителей, видно, как с крыши дома № 46 по третьей линии В.О. летает утюг.

«Фонтанка.ру»

В управляющей компании «Мир», обслуживающей дом, корреспонденту «Фонтанки» рассказали, что не имеют отношения к происходящему. По их словам, у компании есть необходимое оборудование для очистки кровли, и они не используют утюг для этих целей. В отделе контроля качества обслуживания предположили, что чистить кровлю таким образом мог кто-то из жителей, потому что УК в этот день работы на кровле не проводила.



Годом ранее утюг мелькал в окнах другого дома на Васильевском. Тогда в УК предположили, что это делают блогеры-хулиганы. Среди креативных способов очистки кровли от наледи достойное место занимает зимняя уборка с помощью строительного крана. Были в истории Петербурга и менее масштабные, но не менее опасные способы, например с помощью телескопической швабры. А в 2022 году дело дошло до кувалды и кирпича.