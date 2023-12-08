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    Утюги возвращаются. Обледеневшую кровлю на Васильевском острове решили очистить знакомым способом

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    На Васильевском острове в Петербурге снова заметили оригинальный способ очистки кровли от снега и наледи. На видео, снятом одним из жителей, видно, как с крыши дома № 46 по третьей линии В.О. летает утюг.

    «Фонтанка.ру»

    В управляющей компании «Мир», обслуживающей дом, корреспонденту «Фонтанки» рассказали, что не имеют отношения к происходящему. По их словам, у компании есть необходимое оборудование для очистки кровли, и они не используют утюг для этих целей. В отделе контроля качества обслуживания предположили, что чистить кровлю таким образом мог кто-то из жителей, потому что УК в этот день работы на кровле не проводила.

    Годом ранее утюг мелькал в окнах другого дома на Васильевском. Тогда в УК предположили, что это делают блогеры-хулиганы. Среди креативных способов очистки кровли от наледи достойное место занимает зимняя уборка с помощью строительного крана. Были в истории Петербурга и менее масштабные, но не менее опасные способы, например с помощью телескопической швабры. А в 2022 году дело дошло до кувалды и кирпича.

    История борьбы с сосулями в городе насчитывает много лет заявлений и предложений различной степени реалистичности. Речь не только о вошедших в фольклор лазерах или нанотрубках, но и технологии холодного чердака, которая должна уберегать металлические кровли от нагревания и, соответственно, от таяния снега.

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