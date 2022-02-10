Телескопическая швабра вам в помощь. На Петроградской стороне снег счищают прямо из окна

Ассортимент средств, которые петербуржцы применяют для уборки города от снега и льда, расширился за счёт телескопической швабры.
О ноу-хау «Фонтанке» рассказал 10 февраля читатель Александр. На его видео — современный дом на Малом проспекте Петроградской стороны.
«Супружеская пара убирает наледь с козырька дома самостоятельно. Супруга следит внизу за прохожими, замотала проход предупредительной лентой, муж сверху орудует телескопической шваброй — вызывающая улыбку сцена из зимнего Петербурга», — делится Александр.
В объективы «Фонтанки» и очевидцев уже попадали такие средства уборки, как топор, крышка от мусорного бака, лопата на верёвке, кувалда и даже утюг.