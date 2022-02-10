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Телескопическая швабра вам в помощь. На Петроградской стороне снег счищают прямо из окна

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Ассортимент средств, которые петербуржцы применяют для уборки города от снега и льда, расширился за счёт телескопической швабры.

О ноу-хау «Фонтанке» рассказал 10 февраля читатель Александр. На его видео — современный дом на Малом проспекте Петроградской стороны.

«Супружеская пара убирает наледь с козырька дома самостоятельно. Супруга следит внизу за прохожими, замотала проход предупредительной лентой, муж сверху орудует телескопической шваброй — вызывающая улыбку сцена из зимнего Петербурга», — делится Александр.

В объективы «Фонтанки» и очевидцев уже попадали такие средства уборки, как топор, крышка от мусорного бака, лопата на верёвке, кувалда и даже утюг.

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Комментарии (6)

Agrafena
Во-первых - ничего страшного не происходит: снег счищается с карниза самим председателем ТСЖ, в целях экономии средств. Внизу всё огорожено, в том сигнальными ленточками. Экономия денежных средств граждан дома налицо!!!!!
f0ntan
Они со всех этажей лёд убирают? Ведь этот лёд не на их этаже, а на этаже уровнем выше. Соседи над ними должны больше беспокоиться об этом льде
alexadmin
А вдруг это не жена?
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