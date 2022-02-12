Летающий кирпич и кувалда. Петербуржец показал, как чистят от наледи доходный дом Дидвига

Подборку нестандартных способов очистки Петербурга от снега и наледи пополнили ещё два инструмента. О них петербуржцы рассказали 12 февраля.



Видео с кирпичом на верёвке появилось в паблике «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» «ВКонтакте». «Ну а почему бы и нет?) Главное, чтобы был результат», — иронизирует автор.

