Летающий кирпич и кувалда. Петербуржец показал, как чистят от наледи доходный дом Дидвига

Подборку нестандартных способов очистки Петербурга от снега и наледи пополнили ещё два инструмента. О них петербуржцы рассказали 12 февраля.
Видео с кирпичом на верёвке появилось в паблике «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» «ВКонтакте». «Ну а почему бы и нет?) Главное, чтобы был результат», — иронизирует автор.
На Петроградской стороне в ход пошла кувалда. Ею рабочий разбивал лёд на кровле доходного дома Дидвига на Подрезовой улице, 20, сообщил читатель «Фонтанки» Денис через телеграм-бот. «Жильцы ругались с ними, что они на козырёк льдины скидывают, а он от этого портится», — добавляет Денис.
За последнее время, когда и городские службы, и сами петербуржцы активно включились в борьбу со снегом и гололедицей, в объективы «Фонтанки» и очевидцев попадали такие средства уборки, как топор, крышка от мусорного бака, лопата на верёвке, телескопическая швабра, кувалда, утюг и даже пластиковые бутыли.