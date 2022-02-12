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Летающий кирпич и кувалда. Петербуржец показал, как чистят от наледи доходный дом Дидвига

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Подборку нестандартных способов очистки Петербурга от снега и наледи пополнили ещё два инструмента. О них петербуржцы рассказали 12 февраля.

Видео с кирпичом на верёвке появилось в паблике «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» «ВКонтакте». «Ну а почему бы и нет?) Главное, чтобы был результат», — иронизирует автор.

На Петроградской стороне в ход пошла кувалда. Ею рабочий разбивал лёд на кровле доходного дома Дидвига на Подрезовой улице, 20, сообщил читатель «Фонтанки» Денис через телеграм-бот. «Жильцы ругались с ними, что они на козырёк льдины скидывают, а он от этого портится», — добавляет Денис.

За последнее время, когда и городские службы, и сами петербуржцы активно включились в борьбу со снегом и гололедицей, в объективы «Фонтанки» и очевидцев попадали такие средства уборки, как топор, крышка от мусорного бака, лопата на верёвке, телескопическая швабра, кувалда, утюг и даже пластиковые бутыли.

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Комментарии (3)

Slava_Rossii
Позорище!
Я даже не представляю, чтобы так чистили лёд в Германии или Норвегии.
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