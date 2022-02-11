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Пластиковые бутылки в Петербурге тоже помогают в войне с гололедицей

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Снег и лёд можно не только скидывать, скалывать и счищать. Арсенал средств по борьбе с ними в Петербурге пополнило ещё одно ноу-хау — удлинение водосточной трубы с помощью пластиковых бутылок. Для кого-то уроки «Очумелых ручек» не прошли даром.

«Инновационный водосток» показывает 11 февраля телеграм-канал «Протестный Петербург». На фотографии видно, что там, где труба касается земли, нарос толстый слой льда. Чтобы отвести поток воды от асфальта, трубу нарастили.

Фото из телеграм-канала <a href="https://t.me/nedimonspbinf" class="io-leave-page _" target="_blank">«Протестный Петербург»</a>
Фото из телеграм-канала «Протестный Петербург»
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Напомним, петербуржцы активно включились в борьбу со снегом и гололедицей с января. В объективы «Фонтанки» и очевидцев за последние недели попадали такие средства уборки, как топор, крышка от мусорного бака, лопата на верёвке, телескопическая швабра, кувалда и даже утюг.

Фото из телеграм-канала <a href="https://t.me/nedimonspbinf" class="io-leave-page _" target="_blank">«Протестный Петербург»</a>
Фото из телеграм-канала «Протестный Петербург»

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Комментарии (4)

Gudd-Head
Это уже канистры, а не бутылки.
тов
В сомали еще обувь делают из пластиковых бутылок. Тоже можно перенять опыт.

Даже зимой можно, если на шерстяные носки.
ДуремарСПб.
Сбеглов,как тебе петербуржцы?Пытаешься их завалить мусором снегом и льдом с сосулями ,а они откапываются.Надо штрафовать за несанкционированную уборку.
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