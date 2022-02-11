Пластиковые бутылки в Петербурге тоже помогают в войне с гололедицей

Снег и лёд можно не только скидывать, скалывать и счищать. Арсенал средств по борьбе с ними в Петербурге пополнило ещё одно ноу-хау — удлинение водосточной трубы с помощью пластиковых бутылок. Для кого-то уроки «Очумелых ручек» не прошли даром.



«Инновационный водосток» показывает 11 февраля телеграм-канал «Протестный Петербург». На фотографии видно, что там, где труба касается земли, нарос толстый слой льда. Чтобы отвести поток воды от асфальта, трубу нарастили.

