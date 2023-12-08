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    Школьники разбойничали у станции метро «Академическая» в Петербурге. Ехать в больницу пришлось двоим

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    Дело о разбое возбуждено после нападения на студента в Калининском районе Петербурга. Под подозрением школьники, младший до уголовной ответственности не дорос.

    О возбуждении уголовного дела в пятницу, 8 декабря, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным «Фонтанки», в его основе — злоключения 19-летнего студента вуза, который подвергся нападению у станции метро «Академическая» около четырёх часов вечера 5 декабря.

    По словам юноши, на него налетели трое, избили и залили перцовым газом. Целью, судя по всему, был вейп, который сбежавшие нападавшие прихватили с собой. Пострадавшему помогали в глазном центре: у него химический ожог глаз.

    Возможных любителей электронного пара за чужой счёт полицейские следующим вечером нашли в торгово-развлекательном центре рядом с той же станцией метро. В отдел увезли двух восьмиклассников и шестиклассника. Им 12, 14 и 15 лет, все живут в Калининском районе, но учатся в разных школах.

    Здоровье старшего обеспокоило полицейских. По предварительным данным, для него вызвали скорую, в больницу подростка увезли с простудой и подозрением на ковид.

    Нападение на студента квалифицировали по второй части статьи 162 УК. Это тяжкое преступление, ответственность за которое наступает с 14 лет. Таким образом, статус подозреваемых получили восьмиклассники.

    «В отношении двух старших злоумышленников избрана мера принуждения — обязательство о явке», — сообщили в полицейском главке.

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    ХищениеВейпКалининский район
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