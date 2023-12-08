Школьники разбойничали у станции метро «Академическая» в Петербурге. Ехать в больницу пришлось двоим

Дело о разбое возбуждено после нападения на студента в Калининском районе Петербурга. Под подозрением школьники, младший до уголовной ответственности не дорос.



О возбуждении уголовного дела в пятницу, 8 декабря, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным «Фонтанки», в его основе — злоключения 19-летнего студента вуза, который подвергся нападению у станции метро «Академическая» около четырёх часов вечера 5 декабря.



По словам юноши, на него налетели трое, избили и залили перцовым газом. Целью, судя по всему, был вейп, который сбежавшие нападавшие прихватили с собой. Пострадавшему помогали в глазном центре: у него химический ожог глаз.

