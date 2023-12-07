Обувь без надписей и трезвый взгляд. Для прохода в суд утвердили дресс-код

Внешний вид, не отвечающий дресс-коду, может стать поводом для отказа для прохода в здание суда. Соответствующие правила пребывания посетителей в залах суда четверг, 7 декабря, утвердили на Совете судей РФ в Москве, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Правила были разработаны комиссией по вопросам статуса судей и правового положения работников аппаратов судов.
Теперь не приветствуется прибытие в спортивной или пляжной одежде и обуви, в шортах выше колен. Также в списке указаны одежда и обувь, имеющие надписи и рисунки, оскорбляющие человеческое достоинство или свидетельствующие о явном неуважении к обществу, а также одежда, не позволяющая идентифицировать личность.
Это может стать основанием для отказа в доступе в здание суда.
В пресс-службе также напомнили о запрете допуска в суд лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о дресс-коде в школах. Некоторые из родителей убеждены, что классический стиль прививает ребенку вкус, другие высказались против одинаковой формы.