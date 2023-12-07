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    В Петербурге избитый в отделе мелкий хулиган отправил полицейского под стражу

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    Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения сотруднику полиции, которому вменяют неподобающее обхождение с задержанным. Новогодние праздники оперативный дежурный Сергей Кожевников проведёт под стражей.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 7 декабря, Кожевников по ходатайству следствия арестован до 4 февраля. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

    Так СК квалифицировал избиение задержанного в 25 отделе полиции, которое произошло 25 ноября. «Фонтанка» писала, что 56-летнего мужчину доставили из вестибюля станции метро, где он, как говорили очевидцы, проявил себя неадекватно. В отделе он получил протокол о мелком хулиганстве, а заодно, по данным предварительного следствия, не менее 11 ударов кулаками и ногами по голове. По версии следствия, бил оперативный дежурный дежурной части Кожевников.

    «Отношение к вине выразить отказался, не отрицая при этом фактических обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе судов.

    Избитого из отдела увезли в больницу. Позже он пожаловался в управление собственной безопасности ГУ МВД. Проверка УСБ легла в основу уголовного дела.

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