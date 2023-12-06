В Италии за месяц отравили десятки собак «трюфельных пород»

Итальянские зоозащитники обратились в прокуратуру с заявлением об отравлениях собак «трюфельных пород». Злоумышленники разбрасывают отравленные куски мяса в лесу. Об этом сообщает 6 декабря РИА Новости со ссылкой на президента Итальянской ассоциации по защите животных и окружающей среды (AIDAA) Лоренцо Кроче.

«За ноябрь в Молизе произошло более 30 случаев отравлений. В соседних регионах фиксируются аналогичные происшествия», — сказал он.



Причиной, вероятно, стали разногласия между охотниками за трюфелями: регионе идет «война за территорию» произрастания этих грибов.

