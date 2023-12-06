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    В Италии за месяц отравили десятки собак «трюфельных пород»

    2014
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    Итальянские зоозащитники обратились в прокуратуру с заявлением об отравлениях собак «трюфельных пород». Злоумышленники разбрасывают отравленные куски мяса в лесу. Об этом сообщает 6 декабря РИА Новости со ссылкой на президента Итальянской ассоциации по защите животных и окружающей среды (AIDAA) Лоренцо Кроче.

    «За ноябрь в Молизе произошло более 30 случаев отравлений. В соседних регионах фиксируются аналогичные происшествия», — сказал он.

    Причиной, вероятно, стали разногласия между охотниками за трюфелями: регионе идет «война за территорию» произрастания этих грибов.

    «К сожалению, это вопрос денег. Мы видим не единичные случаи, 30 — это уже волна», — заявил президент AIDAA.

    После волны отравления власти городка Сан-Пьетро-Авеллана запретили промысел в прилегающих лесах. Как рассказал РИА Новости охотник на трюфели Маттео Лаворини, случаи отравления собак в Италии нередки, но сейчас впервые прекращена охота на отдельной территории.

    Он отметил, что искать преступников трудно из-за невозможности следить за крупными пространствами, а собаководам остается выводить своих питомцев в намордниках.

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    Собак отравилиСобакиИталия
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