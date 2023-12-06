В Италии за месяц отравили десятки собак «трюфельных пород»

Итальянские зоозащитники обратились в прокуратуру с заявлением об отравлениях собак «трюфельных пород». Злоумышленники разбрасывают отравленные куски мяса в лесу. Об этом сообщает 6 декабря РИА Новости со ссылкой на президента Итальянской ассоциации по защите животных и окружающей среды (AIDAA) Лоренцо Кроче.
«За ноябрь в Молизе произошло более 30 случаев отравлений. В соседних регионах фиксируются аналогичные происшествия», — сказал он.
Причиной, вероятно, стали разногласия между охотниками за трюфелями: регионе идет «война за территорию» произрастания этих грибов.
«К сожалению, это вопрос денег. Мы видим не единичные случаи, 30 — это уже волна», — заявил президент AIDAA.
После волны отравления власти городка Сан-Пьетро-Авеллана запретили промысел в прилегающих лесах. Как рассказал РИА Новости охотник на трюфели Маттео Лаворини, случаи отравления собак в Италии нередки, но сейчас впервые прекращена охота на отдельной территории.
Он отметил, что искать преступников трудно из-за невозможности следить за крупными пространствами, а собаководам остается выводить своих питомцев в намордниках.