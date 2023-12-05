В Петербурге задержан вор в законе. Его пригласили на фуршет в «Гамму», а про стрельбу не предупредили

Авторитетная фигура пострадала после именитой драки на знатном юбилее петербургской гостиницы «Гамма». Когда песнопения перешли в мордобой, полиция собрала наиболее резвых. Вскоре всё стихло, а персонаж по прозвищу Гальский вернулся в Петербург. Зря он так.
Следствием Адмиралтейского района 5 декабря задержан
Наше издание освещало ту вечеринку, где 19 февраля владелец отеля умудрился пригласить на юбилей категорически разных по статусу гостей. Присутствовали бизнесмены, представители Смольного, силовики и люди не только с опасной судьбой, но и разных этнических убеждений. В результате после выступления с песнопениями начался банкет, а массовая драка и стрельба не заставили долго терпеть светский раут. Затем прошла серия арестов, хотя оперативникам было трудновато найти потерпевших — правовых претензий друг к другу не звучало.
На этом празднике жизни отдыхал и Ираклий. Сегодня трудно восстановить, кто кому что сказал не так, а тем более кто кому куда заехал, но заваруха пошла душевная. Сначала просто дрались, потом мирились, но вторая серия началась с приезда группы поддержки, вызванной наиболее обиженным. Итог: пальба, женские визги, изумление благородной публики, опрокинутое дорогое шампанское.
По информации нашего издания, Ика тут же благоразумно покинул Петербург, но недавно ему сообщили, что все полицейские страсти стихли. Он вернулся, 4 декабря неожиданно столкнулся с оперативниками, а 5 декабря задержан до избрания меры пресечения в суде.