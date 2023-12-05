В Петербурге задержан вор в законе. Его пригласили на фуршет в «Гамму», а про стрельбу не предупредили

Авторитетная фигура пострадала после именитой драки на знатном юбилее петербургской гостиницы «Гамма». Когда песнопения перешли в мордобой, полиция собрала наиболее резвых. Вскоре всё стихло, а персонаж по прозвищу Гальский вернулся в Петербург. Зря он так.



Следствием Адмиралтейского района 5 декабря задержан 41-летний Ираклий Булискерия, более известный в соответствующих кругах как вор в законе Ика Гальский. Ему вменили банальное хулиганство. Всё же, по информации «Фонтанки», обвинение напрямую касается ярких новостей, в начале этого года разлетевшихся из бутик-отеля «Гамма» на Обводном канале.