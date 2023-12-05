    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -10

    0 м/с, штиль

    765мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.67eur98.58

    Брошенные дома в белгородской приграничной зоне, где действует режим ЧС, обчищали местные и иностранец

    3243
    14 комментариев

    В Белгородской области задержаны четверо мужчин, которые подозреваются в серии краж из домов в приграничной зоне, то есть в мародерстве. Это трое местных жителей в возрасте 28, 41 и 50 лет, а также 35-летний иностранец, сообщает 5 декабря «МВД Медиа».

    МВД МЕДИА

    Мародеры с августа по октябрь этого года проникали в опустевшие дома и постройки в селе Журавлёвка, где действует режим ЧС, и выносили бытовую технику, инструменты, одежду, прочие ценные вещи, похищали транспортные средства. Двое сообщников, как предполагается, обчистили дом ещё и в посёлке Разумное.

    Похищенное имущество изъято, а по месту жительства иностранца к тому же найдена граната, она направлена на исследование. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК (кража) и по части 1 статьи 222.1 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ). Им избрана мера пресечения — заключение под стражу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МародерствоМародерыБелгородская область
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close