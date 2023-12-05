Брошенные дома в белгородской приграничной зоне, где действует режим ЧС, обчищали местные и иностранец

В Белгородской области задержаны четверо мужчин, которые подозреваются в серии краж из домов в приграничной зоне, то есть в мародерстве. Это трое местных жителей в возрасте 28, 41 и 50 лет, а также 35-летний иностранец, сообщает 5 декабря «МВД Медиа».
Мародеры с августа по октябрь этого года проникали в опустевшие дома и постройки в селе Журавлёвка, где действует режим ЧС, и выносили бытовую технику, инструменты, одежду, прочие ценные вещи, похищали транспортные средства. Двое сообщников, как предполагается, обчистили дом ещё и в посёлке Разумное.
Похищенное имущество изъято, а по месту жительства иностранца к тому же найдена граната, она направлена на исследование. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК (кража) и по части 1 статьи 222.1 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ). Им избрана мера пресечения — заключение под стражу.