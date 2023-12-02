От ватрушки до фрирайда. Где в Ленобласти покататься на лыжах, санях и досках

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться





Наши коллеги из 47news собрали цены самых популярных горнолыжных курортов региона. Читайте, где прокат дешевле, а где сможете потренироваться. Самый известный и статусный горнолыжный курорт «Красная поляна» в Сочи 1 декабря открыл очередной сезон. 47news же посмотрел, куда могут поехать экстремалы Ленобласти и Петербурга. Ближайшие к мегаполису — курорты «Охта Парк» и государственный комплекс «Юкки». До каждого на машине около часа из центра. Так географически сложилось, что горы там высотой до 120 метров.



На курорте «Охта Парк» девять трасс различной сложности. Максимальная длина — 390 метров, перепад до 55 метров. Начинающих ждут на учебном склоне. Опытные лыжники и сноубордисты оценят маршруты с разнообразным рельефом. За арендованную экипировку придется оставить 20 тысяч рублей залога. Рядом работает комплекс бассейнов, уже открыт знаменитый лесной каток. К запуску готовятся трассы для спусков на «ватрушках»-тюбингах и маршруты для заездов на беговых лыжах и финских санях.

Время работы: Пн-Пт: 11:00–22:30, Сб-Вс и праздники: 9:00–22:30

Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд): взрослые — 1500* руб./час, дети — 900 руб./час

Пропуск на подъемник Ски-пасс: взрослый — 1100–2000 рублей, дети до 14 лет — 1100 — 1600 руб.

*Указанные цены актуальны для выходных и праздников



В государственном спорткомплексе «Юкки» цены на прокат инвентаря умереннее. Экстремалов ждут семь трасс и четыре подъемника. Испытать себя могут как новички, так и мастера борд-кросса и фрирайда. На территории есть кафе и камеры хранения.

Время работы: Вт-Вс, 9:00 — 21:00, Пн — выходной

Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд): 600 руб., продолжительность занятия — 1,5 часа

Пропуск на подъемник Ски-пасс: от 300 (30 минут) до 1200 руб. (3 часа)

В 20 минутах езды от юго-запада Петербурга, у горы Кирхгоф — центр активного отдыха «Туутари парк». Лыжи и доски сдаются в аренду под залог. Достаточно будет оставить водительское удостоверение и документы на машину, если не хотите — 20 тысяч рублей и паспорт. Спуститься можно с пяти склонов, отдельная трасса — для тюбингов. Вход от 800 (со своей «ватрушкой») до 1000 руб. Если вам «только посмотреть» — 200 рублей с человека. У подножья главного склона залита площадка для любителей коньков. Желающие зимней экзотики могут отправиться на прогулку верхом на лошади.



Время работы: будние дни: 12:00–22:00, выходные: 10:00–22:00. График может меняться в зависимости от погоды и состояния склонов

Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд): взрослые — 900–1500 руб. (от 30 мин до 3 ч катания), дети — 600–1000 руб.

Пропуск на подъемник Ски-пасс: взрослые — 1200–2200 руб. (1–4 часа), дети — 900–1500 руб.

По итогам прошлого сезона самым дорогим горнолыжным курортом России стал «Архыз». Аналитики фиксировали средний чек на человека в 47 тысяч рублей. У «Розы Хутор» — в среднем на 200 рублей дешевле. Замыкал тройку «Эльбрус» со средним чеком 43535 рублей.



Ценителям крутых склонов и ощущений поострее придется уехать подальше от Петербурга. Например, на курорт «Красное озеро» у поселка Коробицыно. Там 18 трасс различной сложности протяженностью от 300 метров до километра, а перепад — 65–120 метров. Также есть отдельные маршруты для спортсменов на беговых лыжах и любителей скандинавской ходьбы.

Время работы: Пн-Чт: 11:00–19:45, Пт: 11:00–21:45, Сб-Вс: 10:00–21:45(20:45)

Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд): взрослые — 1200* руб./час (дополнительный час +100 руб.), дети — 1100 руб./час

Пропуск на подъемник Ски-пасс: взрослые — 1200 руб./час, дети до 12 лет — 900 руб./час

*Указаны цены в выходные дни и праздники



Коробицино вообще богато склонами и возвышенностями. На одном из холмов расположен комплекс с говорящим названием «Снежный». Там 7 склонов, 14 трасс разного уровня сложности и 5 подъемников.

«Настоящее раздолье для сноубордистов и горнолыжников», — обещает администрация комплекса.



У подножья — бар, пункт проката, гардероб с раздевалкой и медпункт. Оставив в залог права и документы на машину, владелец сможет арендовать до четырех комплектов. Администраторы готовы и принять залог — 15 тысяч рублей. Любителям активного отдыха на весь сезон предлагают абонементы: 32900 рублей — для взрослого, 23900 — для ребенка.



Время работы: Пн-Пт: 12–21, Сб: 9–23, Вс: 9–21

Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд): взрослые — 1100 руб./час, каждый следующий час — 200 руб., дети — 700 руб./час

Пропуск на подъемник Ски-пасс: взрослые — 800 руб./час, дети до 12 лет — 700 руб./час

Рядом со «Снежным» — один из старейших курортов Ленобласти «Золотая долина». Он развернулся на бывшей советской лыжной базе. Сейчас на склонах можно прокатиться по 12 трассам с перепадом высот от 10 до 130 метров. Особенность — наличие собственного сноупарка с боксами, рейлами и трубами. На них можно оттачивать трюки.

Время работы: Пн, Вт, Чт: 12–21, Ср, Пт: 12–22, Сб: 9–22, Вс: 9–21

Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд): взрослые — 1100 руб./час, дети — 700 руб./час

Пропуск на подъемник Ски-пасс: взрослые — 900 руб./час, дети — 700 руб./час



Четыре километра трасс только ждут толпы экстремалов на курорте «Игора». Сезон там официально откроют праздником 9 декабря. Лыжников и сноубордистов ждут 9 склонов с перепадами высот до 116 метров, самый протяженный маршрут — 1,2 километра. Поклонникам тюбинга — отдельная горка.

Время работы: Пн-Пт: 11–22, Сб: 10–23, Вс: 10–21

Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд): взрослые — 1200 руб./час, дети — 700 руб.

Пропуск на подъемник Ски-пасс: взрослые 1400 руб./час, дети до 12 лет — 1200 руб./час



Понятно, что катание по склонам — развлечение не из дешевых. Гораздо популярнее у масс прогулки на свежем воздухе на беговых лыжах. В Ленобласти для таких любителей запускают бесплатные «Лыжные стрелы». Обычно они начинают курсировать во второй половине декабря.

Андрей Карлов, 47news.ru