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    Новый мультфильм Хаяо Миядзаки добрался до российского проката

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    Фото: rusreport.com
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    7 декабря на российские экраны выйдет очередной мультфильм студии «Гибли» Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». По сюжету главный герой — мальчик Махито Маки — не может ужиться с окружающими и сильно тоскует по своей матери, погибшей во время войны. Переехав с отцом на новое место, он встречается с загадочной серой цаплей, которая оказывается проводником в волшебный мир, где, кажется, его мать должна быть жива.

    Миядзаки еще три года назад заявил, что отходит от дел, но все-таки решил снять последнюю свою анимационную работу. Оригинальное название мультфильма — «Как поживаете?» — совпадает с названием одноименной книги японского писателя Гензабуро Ёсино, однако сюжет никак не связан с романом. Фильм снимался с 2016 года, над ним работали 60 аниматоров полностью вручную, без компьютерной графики. За месяц они могли создать всего лишь минуту анимации. Мировая премьера мультфильма прошла в сентябре этого года на международном кинофестивале в Торонто. Режиссер Гильермо дель Торо, бывший на премьере, назвал Миядзаки мастером уровня Моцарта и Ван Гога.

    В Петербурге официальная премьера на японском языке с русскими субтитрами состоится в кинотеатре «Ленфильма» 8 декабря.

    Тем временем президент студии «Гибли» заявил, что и этот мультфильм не станет последним для Миядзаки — он уже работает над новыми идеями. «Отговаривать его бесполезно — в жизни его радует только работа», — подытожил президент.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: rusreport.com

    МиядзакиАнимация
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