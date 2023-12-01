Новый мультфильм Хаяо Миядзаки добрался до российского проката

Фото: rusreport.com Поделиться Поделиться





7 декабря на российские экраны выйдет очередной мультфильм студии «Гибли» Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». По сюжету главный герой — мальчик Махито Маки — не может ужиться с окружающими и сильно тоскует по своей матери, погибшей во время войны. Переехав с отцом на новое место, он встречается с загадочной серой цаплей, которая оказывается проводником в волшебный мир, где, кажется, его мать должна быть жива.



Миядзаки еще три года назад заявил, что отходит от дел, но все-таки решил снять последнюю свою анимационную работу. Оригинальное название мультфильма — «Как поживаете?» — совпадает с названием одноименной книги японского писателя Гензабуро Ёсино, однако сюжет никак не связан с романом. Фильм снимался с 2016 года, над ним работали 60 аниматоров полностью вручную, без компьютерной графики. За месяц они могли создать всего лишь минуту анимации. Мировая премьера мультфильма прошла в сентябре этого года на международном кинофестивале в Торонто. Режиссер Гильермо дель Торо, бывший на премьере, назвал Миядзаки мастером уровня Моцарта и Ван Гога.



В Петербурге официальная премьера на японском языке с русскими субтитрами состоится в кинотеатре «Ленфильма» 8 декабря.



Тем временем президент студии «Гибли» заявил, что и этот мультфильм не станет последним для Миядзаки — он уже работает над новыми идеями. «Отговаривать его бесполезно — в жизни его радует только работа», — подытожил президент.



16+

Матвей Пирогов

