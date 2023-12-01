Reuters: Швейцария заморозила российские активы на миллиарды долларов

Швейцария заморозила российские активы на сумму в 7,7 млрд швейцарских франков — 8,8 млрд долларов. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на органы госвласти страны.

В государственном секретариате по экономическим вопросам Швейцарии уточнили, что сумма в 7,7 млрд не является окончательной и может быть изменена.

«Трудно было назвать точную цифру из-за добавления или исключения новых людей из санкционного списка, а также судебных дел по замораживанию или разблокированию дополнительных активов», — говорится в публикации.