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    Reuters: Швейцария заморозила российские активы на миллиарды долларов

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    Швейцария заморозила российские активы на сумму в 7,7 млрд швейцарских франков — 8,8 млрд долларов. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на органы госвласти страны.

    В государственном секретариате по экономическим вопросам Швейцарии уточнили, что сумма в 7,7 млрд не является окончательной и может быть изменена.

    «Трудно было назвать точную цифру из-за добавления или исключения новых людей из санкционного списка, а также судебных дел по замораживанию или разблокированию дополнительных активов», — говорится в публикации.

    Уточненные данные ожидаются к концу второго квартала 2024 года, когда швейцарские банки отчитаются перед правительством.

    Недавно стало известно, что новые санкции Европейского союза, вероятно, позволят Финляндии экспроприировать стадион Helsinki Halli, принадлежащий российским предпринимателям Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.

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