Курьера, угрожавшего таксисту топором на Вознесенском, нашли и отключили от системы доставки

После инцидента с топором и доставщиком в Адмиралтейском районе поиском вооруженного курьера занялась не только полиция, но и его работодатель. Больше развозить заказы мужчина не сможет.



«Узнав о случившемся, мы сразу занялись поиском курьера. На текущий момент мы уже нашли его и отключили от системы — с сегодняшнего дня курьер не сможет осуществлять доставку заказов из ВкусВилла», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании 1 декабря.

Напомним, вечером 30 ноября в полицию обратился водитель такси. Мужчина рассказали, что возле дома 41 по Вознесенскому проспекту ему угрожал топором курьер маркетплейса. Выяснилось, что это был доставщик «ВкусВилла». Таксисту удалось объехать агрессивно настроенного мужчину, когда тот отвлекся на упавший байк.