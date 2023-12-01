Дорожный конфликт по-петербургски: на Вознесенском доставщик угрожал таксисту топором

Полиция Петербурга разбирается в дорожном конфликте, произошедшем вечером 30 ноября в Адмиралтейском районе города. Один из участников решил прибегнуть к истинно петербургскому аргументу, и достал топор.



В 19:28 четверга в районную полицию обратился водитель такси, сообщает 1 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчина рассказал, что возле дома 41 по Вознесенскому проспекту курьер одного из маркетплейсов угрожал ему топором и повредил автомобиль KIA, на котором он ехал.

Инцидент произошел на светофоре, стало известно «Фонтанке». Курьер на байке выехал перед автомобилем заявителя, достал из термосумки топор и стал угрожать и требовать у водителя выйти, упоминая некий эпизод с баллончиком. В какой-то момент байк упал, и пока доставщик отвлекся на него, таксист объехал его по «встречке».