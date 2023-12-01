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    Дорожный конфликт по-петербургски: на Вознесенском доставщик угрожал таксисту топором

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    Полиция Петербурга разбирается в дорожном конфликте, произошедшем вечером 30 ноября в Адмиралтейском районе города. Один из участников решил прибегнуть к истинно петербургскому аргументу, и достал топор.

    В 19:28 четверга в районную полицию обратился водитель такси, сообщает 1 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчина рассказал, что возле дома 41 по Вознесенскому проспекту курьер одного из маркетплейсов угрожал ему топором и повредил автомобиль KIA, на котором он ехал.

    Инцидент произошел на светофоре, стало известно «Фонтанке». Курьер на байке выехал перед автомобилем заявителя, достал из термосумки топор и стал угрожать и требовать у водителя выйти, упоминая некий эпизод с баллончиком. В какой-то момент байк упал, и пока доставщик отвлекся на него, таксист объехал его по «встречке».

    По факту произошедшего ведется проверка. Полиция устанавливает злоумышленника.

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