Вслед за полковником юстиции в СИЗО Петербурга отправили следователя

Октябрьский районный суд Петербурга отправил следователя Александру Зайцеву в СИЗО. Ее обвиняют в получении взятки вместе с начальником отдела Главного следственного управления ГУ МВД Игорем Шиховцовым. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 30 ноября.
Майора юстиции Зайцеву задержали 29 ноября. Обвиняемая и защитники просили отправить ее под домашний арест или назначить запрет определенных действий. Однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 января 2024 года.
Зайцеву обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, она и полковник юстиции Шиховцов во время предварительного следствия по уголовному делу комбината социального питания «Юность» вступили в сговор для получения взятки от свидетельницы. Взамен они обещали не привлекать ее к уголовной ответственности. Для процессуальных действий Зайцева вызвала в здание ГСУ адвоката свидетельницы и при личном общении иносказательно, демонстрируя сообщения на телефоне, требовала взятку в 8 миллионов рублей, угрожая уголовной ответственностью для его клиентки. В подтверждение угрозы она вручила адвокату уведомление о явке совместно с доверителем для предъявления обвинения.
Адвокат должен был передать деньги через посредников, однако взятка дошла до адресата в виде муляжа в ходе оперативного эксперимента. 24 ноября полковника Шиховцова задержали с поличным. От дачи показаний он отказался. 30 ноября его так же, как и Зайцеву, отправили в СИЗО до 28 января 2024 года.