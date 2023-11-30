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    Вслед за полковником юстиции в СИЗО Петербурга отправили следователя

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    Октябрьский районный суд Петербурга отправил следователя Александру Зайцеву в СИЗО. Ее обвиняют в получении взятки вместе с начальником отдела Главного следственного управления ГУ МВД Игорем Шиховцовым. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 30 ноября.

    Майора юстиции Зайцеву задержали 29 ноября. Обвиняемая и защитники просили отправить ее под домашний арест или назначить запрет определенных действий. Однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 января 2024 года.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Зайцеву обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, она и полковник юстиции Шиховцов во время предварительного следствия по уголовному делу комбината социального питания «Юность» вступили в сговор для получения взятки от свидетельницы. Взамен они обещали не привлекать ее к уголовной ответственности. Для процессуальных действий Зайцева вызвала в здание ГСУ адвоката свидетельницы и при личном общении иносказательно, демонстрируя сообщения на телефоне, требовала взятку в 8 миллионов рублей, угрожая уголовной ответственностью для его клиентки. В подтверждение угрозы она вручила адвокату уведомление о явке совместно с доверителем для предъявления обвинения.

    Адвокат должен был передать деньги через посредников, однако взятка дошла до адресата в виде муляжа в ходе оперативного эксперимента. 24 ноября полковника Шиховцова задержали с поличным. От дачи показаний он отказался. 30 ноября его так же, как и Зайцеву, отправили в СИЗО до 28 января 2024 года.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    В конце прошлой недели «Фонтанка» писала, как ФСБ задержала с поличным полковника Шиховцова после того, как адвокат передал ему 8 миллионов рублей за услуги, связанные с уголовным делом по комбинату социального питания «Юность». Уголовное дело в отношении Шиховцова возбуждено 28 ноября. Привлекать полковника юстиции может только председатель СКР или его заместитель. Поэтому 29 ноября в пресс-релизе СК Петербурга отмечено: дело о взятке появилось за подписью заместителя СКР Кабурнеева.

    Также «Фонтанка» сообщала, что до задержания Шиховцова эти 8 миллионов прошли трудным путем: один из свидетелей по делу «Юности» передал 15 миллионов (сумма завышена посредниками) своему знакомому, но его взяли при передаче. Затем он подконтрольно понес ее адвокату Касатенко, ранее работавшему с Шиховцовым. Юрист тоже был задержан и также согласился поучаствовать в оперативном эксперименте. После чего, собственно, он и донес до Шиховцова 8 миллионов.

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