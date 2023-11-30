Вслед за полковником юстиции в СИЗО Петербурга отправили следователя

Октябрьский районный суд Петербурга отправил следователя Александру Зайцеву в СИЗО. Ее обвиняют в получении взятки вместе с начальником отдела Главного следственного управления ГУ МВД Игорем Шиховцовым. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 30 ноября.



Майора юстиции Зайцеву задержали 29 ноября. Обвиняемая и защитники просили отправить ее под домашний арест или назначить запрет определенных действий. Однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 января 2024 года.