Полковника следствия с 8-миллионной взяткой арестовали в Петербурге на два месяца

Октябрьский районный суд Петербурга определил меру пресечения начальнику отдела Главного следственного управления ГУ МВД Игорю Шиховцову, которого обвиняют в получении взятки в 8 миллионов рублей. Следствие ходатайствовало о страже, защита просила домашний арест.
По версии следствия, Шиховцов и его подчиненная, следователь Зайцева, во время предварительного следствия по уголовному делу о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) вступили в сговор для получения взятки от свидетельницы за непривлечение ее к уголовной ответственности, сообщает 30 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. С 14 по 23 ноября Зайцева вызывала для процессуальных действий в здание ГСУ адвоката свидетельницы и в личном общении иносказательно и демонстрируя сообщения на телефоне требовала взятку в 8 миллионов рублей, угрожая уголовной ответственностью для его клиентки. В подтверждение угрозы она вручила адвокату уведомление о явке совместно с доверителем для предъявления обвинения.
Передать деньги адвокат должен был через посредников. «Участвовавший в одном из разговоров Шиховцов иносказательно подтвердил, что данные лица являются их посредниками», — говорится в сообщении судов. Однако до адресата взятка дошла уже в рамках оперативного эксперимента и в виде муляжа. 24 ноября Шиховцов был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. 28 ноября было возбуждено уголовное дело, и на следующий день полковника снова задержали, в порядке ст. 91 УПК РФ. В тот же день ему предъявили обвинение. От дачи показаний Шиховцов отказался.
Процесс избрания меры пресечения проходил в закрытом режиме по ходатайству следователя, отмечают в пресс-службе судов. Следствие просило заключить полковника под стражу, Шиховцов и защитник возражали и просили домашний арест. Суд отправил его в СИЗО до 28 января 2024 года.