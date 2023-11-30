Полковника следствия с 8-миллионной взяткой арестовали в Петербурге на два месяца

В конце прошлой недели «Фонтанка» писала, как ФСБ задержала с поличным полковника Шиховцова после того, как адвокат передал ему 8 миллионов рублей за услуги, связанные с уголовным делом по комбинату социального питания «Юность». Уголовное дело в отношении Шиховцова возбуждено 28 ноября. Привлекать полковника юстиции может только председатель СКР или его заместитель. Поэтому 29 ноября в пресс-релизе СК Петербурга отмечено: дело о взятке появилось за подписью заместителя СКР Кабурнеева.



Также «Фонтанка» сообщала, что до задержания Шиховцова эти 8 миллионов прошли трудным путем: один из свидетелей по делу «Юности» передал 15 миллионов (сумма завышена посредниками) своему знакомому, но его взяли при передаче. Затем он подконтрольно понес ее адвокату Касатенко, ранее работавшему с Шиховцовым. Юрист тоже был задержан и также согласился поучаствовать в оперативном эксперименте. После чего, собственно, он и донес до Шиховцова 8 миллионов.



Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.