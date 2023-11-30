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    Полковника следствия с 8-миллионной взяткой арестовали в Петербурге на два месяца

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    Октябрьский районный суд Петербурга определил меру пресечения начальнику отдела Главного следственного управления ГУ МВД Игорю Шиховцову, которого обвиняют в получении взятки в 8 миллионов рублей. Следствие ходатайствовало о страже, защита просила домашний арест.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    По версии следствия, Шиховцов и его подчиненная, следователь Зайцева, во время предварительного следствия по уголовному делу о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) вступили в сговор для получения взятки от свидетельницы за непривлечение ее к уголовной ответственности, сообщает 30 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. С 14 по 23 ноября Зайцева вызывала для процессуальных действий в здание ГСУ адвоката свидетельницы и в личном общении иносказательно и демонстрируя сообщения на телефоне требовала взятку в 8 миллионов рублей, угрожая уголовной ответственностью для его клиентки. В подтверждение угрозы она вручила адвокату уведомление о явке совместно с доверителем для предъявления обвинения.

    Передать деньги адвокат должен был через посредников. «Участвовавший в одном из разговоров Шиховцов иносказательно подтвердил, что данные лица являются их посредниками», — говорится в сообщении судов. Однако до адресата взятка дошла уже в рамках оперативного эксперимента и в виде муляжа. 24 ноября Шиховцов был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. 28 ноября было возбуждено уголовное дело, и на следующий день полковника снова задержали, в порядке ст. 91 УПК РФ. В тот же день ему предъявили обвинение. От дачи показаний Шиховцов отказался.

    Процесс избрания меры пресечения проходил в закрытом режиме по ходатайству следователя, отмечают в пресс-службе судов. Следствие просило заключить полковника под стражу, Шиховцов и защитник возражали и просили домашний арест. Суд отправил его в СИЗО до 28 января 2024 года.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    В конце прошлой недели «Фонтанка» писала, как ФСБ задержала с поличным полковника Шиховцова после того, как адвокат передал ему 8 миллионов рублей за услуги, связанные с уголовным делом по комбинату социального питания «Юность». Уголовное дело в отношении Шиховцова возбуждено 28 ноября. Привлекать полковника юстиции может только председатель СКР или его заместитель. Поэтому 29 ноября в пресс-релизе СК Петербурга отмечено: дело о взятке появилось за подписью заместителя СКР Кабурнеева.

    Также «Фонтанка» сообщала, что до задержания Шиховцова эти 8 миллионов прошли трудным путем: один из свидетелей по делу «Юности» передал 15 миллионов (сумма завышена посредниками) своему знакомому, но его взяли при передаче. Затем он подконтрольно понес ее адвокату Касатенко, ранее работавшему с Шиховцовым. Юрист тоже был задержан и также согласился поучаствовать в оперативном эксперименте. После чего, собственно, он и донес до Шиховцова 8 миллионов.

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