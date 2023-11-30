В парадной дома на Ленинском изнасиловали 15-летнюю школьницу. Злоумышленника задержали неподалеку

Подозреваемого в изнасиловании школьницы задержали сотрудники полиции в Кировском районе Петербурга. Предполагаемый злоумышленник далеко от места преступления не ушел, сообщает 30 ноября пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.



Около десяти часов утра в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали в парадной одного из домов по Ленинскому проспекту. Приехавшие на место оперативники выяснили, что по пути в школу девочка зашла за одноклассницей. Подруги поговорили, и одна вышла ждать на улицу. В этот момент к девочке подошел мужчина и, применив силу, совершил в отношении нее насильственные действия, после чего убежал.

