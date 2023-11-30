    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Сильный снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, вос

    753мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd88.88eur97.65

    В парадной дома на Ленинском изнасиловали 15-летнюю школьницу. Злоумышленника задержали неподалеку

    3786
    28 комментариев

    Подозреваемого в изнасиловании школьницы задержали сотрудники полиции в Кировском районе Петербурга. Предполагаемый злоумышленник далеко от места преступления не ушел, сообщает 30 ноября пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

    Около десяти часов утра в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали в парадной одного из домов по Ленинскому проспекту. Приехавшие на место оперативники выяснили, что по пути в школу девочка зашла за одноклассницей. Подруги поговорили, и одна вышла ждать на улицу. В этот момент к девочке подошел мужчина и, применив силу, совершил в отношении нее насильственные действия, после чего убежал.

    Подозреваемого задержали недалеко по характерным приметам. Девочка запомнила его одежду и травмы на лице. Им оказался 40-летний житель Тихвина. Ранее он неоднократно имел проблемы с законом. Мужчину доставили в отдел полиции для процессуальных действий.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ18
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 27

    Гость30 Ноя 2023 в 17:19
    100% шерсть
    +0−0
    Гость30 Ноя 2023 в 17:18
    очередной шерстяной?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close