Глава ГИБДД: инспекторы не будут штрафовать водителей за летнюю резину

Инспекторы ГИБДД не будут штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины с 1 декабря. Об этом 29 ноября сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Сотрудники ГИБДД штрафовать и наказывать за резину не по сезону никого не будут, заявил в опубликованном Волк видеокомментарии глава ведомства Михаил Черников. «Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — сказал он, отметив, что во многих регионах зимней скользкости вообще нет, и там контроль не нужен.