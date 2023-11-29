Глава ГИБДД: инспекторы не будут штрафовать водителей за летнюю резину

Инспекторы ГИБДД не будут штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины с 1 декабря. Об этом 29 ноября сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники ГИБДД штрафовать и наказывать за резину не по сезону никого не будут, заявил в опубликованном Волк видеокомментарии глава ведомства Михаил Черников. «Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — сказал он, отметив, что во многих регионах зимней скользкости вообще нет, и там контроль не нужен.
Если шины на автомобиле установлены не по сезону, машину не задерживают и не эвакуируют, добавил Черников. «Но соответствующие условия для того, чтобы двигаться дальше, водитель должен сам выбрать», — подчеркнул он. Всесезонную же резину и «липучки» можно использовать круглый год — ограничений на такие шины нет.
Водителей глава ведомства призвал готовить свой автомобиль к тем условиям, которые видно на улице.
Накануне пресс-служба Красногвардейского района Петербурга предупреждала водителей, что с 1 декабря за резину не по сезону начнут штрафовать на 500 рублей. С 1 сентября в силу вступило постановление правительства, позволяющее штрафовать по