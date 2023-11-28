Патриарх Кирилл рассказал, как бороться с абортами в России

Патриарх Кирилл назвал аборты национальным бедствием в России и заявил, что решение лежит не только в запретах, но и в просветительской работе, в том числе в школах. Об этом глава РПЦ 28 ноября заявил в ходе пленарного заседания XXV Всемирного русского народного собора.



«Это, без преувеличения, настоящее национальное бедствие, уничтожающее будущее нашего общества, разрушающее представление о ценности жизни человека. Однако решение проблемы абортов лежит не только в плоскости законодательных запретов. Очень важно проводить просветительскую работу, в том числе и в школе, воспитывая в детях уважение к человеческой жизни, любовь к родителям, к родной стране, к нашим нравственным ценностям и идеалам», — заявил патриарх.