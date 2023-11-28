Патриарх Кирилл рассказал, как бороться с абортами в России

Патриарх Кирилл назвал аборты национальным бедствием в России и заявил, что решение лежит не только в запретах, но и в просветительской работе, в том числе в школах. Об этом глава РПЦ 28 ноября заявил в ходе пленарного заседания XXV Всемирного русского народного собора.
«Это, без преувеличения, настоящее национальное бедствие, уничтожающее будущее нашего общества, разрушающее представление о ценности жизни человека. Однако решение проблемы абортов лежит не только в плоскости законодательных запретов. Очень важно проводить просветительскую работу, в том числе и в школе, воспитывая в детях уважение к человеческой жизни, любовь к родителям, к родной стране, к нашим нравственным ценностям и идеалам», — заявил патриарх.
Он подчеркнул, что никакие запреты не смогут изменить ситуацию «без любви, действующей в свободном нравственном выборе».
«Без любви всё это становится бездушной системой наказания, которую человек будет всегда стараться хитростью обойти. Противодействие абортам, конечно, не единственная мера по изменению демографической ситуации», — добавил Кирилл.
Патриарх также высказался и по поводу суррогатного материнства. Он рассказал, что со скорбью узнал — появляются российские фильмы, которые пропагандируют суррогатное материнство и оправдывают этот метод преодоления бездетности, в том числе через эмоцию сочувствия бесплодным супружеским парам.
«Казалось бы, на первый взгляд, как это хорошо сопереживать страдающим людям, не могущим иметь ребенка. Однако мы прекрасно знаем, куда бывает зачастую выложена дорога благими намерениями», — заключил патриарх.