МИД Азербайджана вызвал послов США, ФРГ и Франции на разговор о спонсировании оппозиционного СМИ

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало послов США, Германии и Франции на фоне «незаконных финансовых операций», которые осуществлялись через определенные организации для спонсирования оппозиционного новостного портала AbzasMedia.
Организации USAID, FreedomNow, а также Democracy Fund, зарегистрированные на территориях США, ФРГ и Франции, были замечены за нарушением правил предоставления грантов. Это произошло из-за того, что вышеперечисленные организации незаконно переводили средства для азербайджанского новостного портала AbzasMedia, сообщает 28 ноября местное издание Minval.az.
Деньги, которые переводили USAID, FreedomNow и Democracy Fund для издания, не были официально зарегистрированы, что является нарушение закона «О гранте». Помимо этого, спонсирование азербайджанских СМИ со стороны зарубежных организаций также запрещено законом «О медиа».
Ранее главный редактор AbzasMedia Севиндж Вагифгызы, директор издания Ульви Гасанли и заместитель директора Мохаммед Кекалов были задержаны силовиками. В их квартирах и офисе издания были проведены обыски. Впоследствии в офисе было обнаружено 40 тысяч евро, а все трое задержанных обвинены в контрабанде иностранной валюты.