МИД Азербайджана вызвал послов США, ФРГ и Франции на разговор о спонсировании оппозиционного СМИ

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало послов США, Германии и Франции на фоне «незаконных финансовых операций», которые осуществлялись через определенные организации для спонсирования оппозиционного новостного портала AbzasMedia.



Организации USAID, FreedomNow, а также Democracy Fund, зарегистрированные на территориях США, ФРГ и Франции, были замечены за нарушением правил предоставления грантов. Это произошло из-за того, что вышеперечисленные организации незаконно переводили средства для азербайджанского новостного портала AbzasMedia, сообщает 28 ноября местное издание Minval.az.