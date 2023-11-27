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    Девушку с разбитой головой нашли под окнами высотки на севере Петербурга. Она говорила о попытке изнасилования

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что заставило юную жительницу Выборгского района Петербурга забыть про дверь при побеге из чужой квартиры ранним утром понедельника.

    Экстренные службы для 19-летней девушки на улицу Руднева вызвали около пяти часов утра, стало известно «Фонтанке» 27 ноября. Медики забирали пострадавшую от девятиэтажки, поглядывая на окно третьего этажа.

    По предварительным данным, девушка живёт примерно в трёх километрах от дома, где оказалась в понедельник ночью. С её слов, ей пришлось спасаться от надругательства. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и множественными травмами груди и таза.

    Объясняться с полицией предстоит 38-летнему жильцу квартиры на Руднева. Его увезли в отдел.

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