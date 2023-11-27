В Петербурге более 50 иностранцев ждут выдворения. Им аукнулась мелкая подлость, которая не оставила равнодушным Бастрыкина

Нападение на 84-летнюю жительницу Красносельского района Петербурга, за которое задержали двух иностранцев, вышло боком их землякам. Полиция перетряхнула город, заглянула в область и добавила проблем сотням приезжих.
О последствиях грабежа у продуктового магазина на улице Пионерстроя «Фонтанке» стало известно 27 ноября. В минувший вторник там пострадала пожилая женщина, на которую налетели со спины, повалили на землю и отобрали кошелёк с 5 тысячами рублей.
Подозреваемых быстро нашли. Это двое нетрезвых уроженцев Узбекистана, которые, приехав в Россию, недобросовестно подошли к изучению, в том числе, миграционного законодательства. Оба предполагаемых грабителя арестованы. Недобрым словом их сейчас, вероятно, поминают и в городе, и в области.
По данным «Фонтанки», после случившегося полиция усилила проверки исполнения миграционного законодательства в среде земляков задержанных. Всего успели выявить 433 нарушителя. Примерно каждый шестой рискует уехать из страны в принудительном порядке. В Центр временного содержания для иностранцев с перспективой дальнейшего выдворения направлены 52 человека из Петербурга и тринадцать нарушителей, найденных в Ленобласти.
Главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина нападение на пенсионерку заинтересовало настолько, что он поручил петербургскому Следкому самому заняться расследованием возбуждённого полицией дела о грабеже.