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    В Петербурге более 50 иностранцев ждут выдворения. Им аукнулась мелкая подлость, которая не оставила равнодушным Бастрыкина

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    Нападение на 84-летнюю жительницу Красносельского района Петербурга, за которое задержали двух иностранцев, вышло боком их землякам. Полиция перетряхнула город, заглянула в область и добавила проблем сотням приезжих.

    О последствиях грабежа у продуктового магазина на улице Пионерстроя «Фонтанке» стало известно 27 ноября. В минувший вторник там пострадала пожилая женщина, на которую налетели со спины, повалили на землю и отобрали кошелёк с 5 тысячами рублей.

    Подозреваемых быстро нашли. Это двое нетрезвых уроженцев Узбекистана, которые, приехав в Россию, недобросовестно подошли к изучению, в том числе, миграционного законодательства. Оба предполагаемых грабителя арестованы. Недобрым словом их сейчас, вероятно, поминают и в городе, и в области.

    По данным «Фонтанки», после случившегося полиция усилила проверки исполнения миграционного законодательства в среде земляков задержанных. Всего успели выявить 433 нарушителя. Примерно каждый шестой рискует уехать из страны в принудительном порядке. В Центр временного содержания для иностранцев с перспективой дальнейшего выдворения направлены 52 человека из Петербурга и тринадцать нарушителей, найденных в Ленобласти.

    Главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина нападение на пенсионерку заинтересовало настолько, что он поручил петербургскому Следкому самому заняться расследованием возбуждённого полицией дела о грабеже.

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    МигрантыНарушение миграционного законодательства
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