В Петербурге более 50 иностранцев ждут выдворения. Им аукнулась мелкая подлость, которая не оставила равнодушным Бастрыкина

Нападение на 84-летнюю жительницу Красносельского района Петербурга, за которое задержали двух иностранцев, вышло боком их землякам. Полиция перетряхнула город, заглянула в область и добавила проблем сотням приезжих.

О последствиях грабежа у продуктового магазина на улице Пионерстроя «Фонтанке» стало известно 27 ноября. В минувший вторник там пострадала пожилая женщина, на которую налетели со спины, повалили на землю и отобрали кошелёк с 5 тысячами рублей.

Подозреваемых быстро нашли. Это двое нетрезвых уроженцев Узбекистана, которые, приехав в Россию, недобросовестно подошли к изучению, в том числе, миграционного законодательства. Оба предполагаемых грабителя арестованы. Недобрым словом их сейчас, вероятно, поминают и в городе, и в области.