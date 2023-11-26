Борт «Аэрофлота» попал в сильную турбулентность, пострадала пассажирка

В сильную и внезапную турбулентность попал рейс «Аэрофлота» примерно на пятом часу полета. Одна из пассажирок разбила голову.
Как пишет MSK1.RU 26 ноября, самолет накануне летел из Петропавловска-Камчатского в Москву. Примерно на пятом часу полета борт угодил в зону сильной турбулентности.
«Воздушное судно попало в зону сильной непрогнозируемой турбулентности. Данный вид турбулентности невозможно спрогнозировать ввиду особенностей данного природного явления», — сообщили в пресс-службе компании.
При этом пассажиры рассказывают, что по ощущениям самолет как будто два раза падал, проваливаясь в воздушную яму. В салоне была паника, люди кричали, а кто-то даже немного подрался.
Пострадала одна женщина, она сильно ударилась головой. Помощь ей была оказана в салоне. После приземления от госпитализации она отказалась. Подробнее о впечатлениях пассажиров — по ссылке.