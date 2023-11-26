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    Борт «Аэрофлота» попал в сильную турбулентность, пострадала пассажирка

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    В сильную и внезапную турбулентность попал рейс «Аэрофлота» примерно на пятом часу полета. Одна из пассажирок разбила голову.

    Как пишет MSK1.RU 26 ноября, самолет накануне летел из Петропавловска-Камчатского в Москву. Примерно на пятом часу полета борт угодил в зону сильной турбулентности.

    «Воздушное судно попало в зону сильной непрогнозируемой турбулентности. Данный вид турбулентности невозможно спрогнозировать ввиду особенностей данного природного явления», — сообщили в пресс-службе компании.

    При этом пассажиры рассказывают, что по ощущениям самолет как будто два раза падал, проваливаясь в воздушную яму. В салоне была паника, люди кричали, а кто-то даже немного подрался.

    Пострадала одна женщина, она сильно ударилась головой. Помощь ей была оказана в салоне. После приземления от госпитализации она отказалась. Подробнее о впечатлениях пассажиров — по ссылке.

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