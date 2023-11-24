Массовая авария с маршруткой на КАД началась с «Газели». Вещи разлетелись на несколько метров

Стали известны подробности массовой аварии с участием маршрутки, которая произошла утром 24 ноября на КАД Петербурга. Результаты проверки по факту ДТП взяла на контроль Всеволожская городская прокуратура.
По предварительным данным, на 23-м километре КАД грузовая «Газель» столкнулась с легковым автомобилем Volvo, после чего произошло еще два столкновения с легковыми машинами, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти. Напомним, авария произошла около 8:50 у развязки с проспектом Энгельса. Сообщалось, что участниками стали автобус и три автомобиля. Автобус оказался областной маршруткой сообщением метро «Площадь Ленина» — Всеволожск.
В результате ДТП один человек получил травмы. Автобус, к счастью, ехал пустым. «В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего», — добавили в прокуратуре.