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    Массовая авария с маршруткой на КАД началась с «Газели». Вещи разлетелись на несколько метров

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    4 комментария
    Фото: Прокуратура Ленинградской области
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    Стали известны подробности массовой аварии с участием маршрутки, которая произошла утром 24 ноября на КАД Петербурга. Результаты проверки по факту ДТП взяла на контроль Всеволожская городская прокуратура.

    По предварительным данным, на 23-м километре КАД грузовая «Газель» столкнулась с легковым автомобилем Volvo, после чего произошло еще два столкновения с легковыми машинами, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти. Напомним, авария произошла около 8:50 у развязки с проспектом Энгельса. Сообщалось, что участниками стали автобус и три автомобиля. Автобус оказался областной маршруткой сообщением метро «Площадь Ленина» — Всеволожск.

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    В результате ДТП один человек получил травмы. Автобус, к счастью, ехал пустым. «В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего», — добавили в прокуратуре.

    Фото: Прокуратура Ленинградской области

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    Комментарии 4

    Гость24 Ноя 2023 в 13:16
    все пьяные
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