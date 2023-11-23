Московский губернский театр покажет в Петербурге «Дядю Ваню» с Сергеем Безруковым

25 ноября на сцене ДК «Выборгский» пройдет показ спектакля Московского губернского театра «Дядя Ваня» по одноименной пьесе Чехова. Художественный руководитель театра Сергей Безруков выступает здесь как режиссер, как исполнитель главной роли Ивана Войницкого и как один из сценографов вместе с Анной Матисон.
Постановка была выпущена в год 160-летия Антона Чехова и, как заявляют создатели, является «уникальным исследованием драмы человеческой души, лишённой взаимной любви». Главными темами спектакля стали поиск спасения, которое может быть даровано только любовью, и вера, которая может эту любовь подарить.
Сергей Безруков так говорит о своём герое: «Я играю Войницкого, своего ровесника — ему, как и мне, 47 лет. Мне кажется, я придумал оригинальное решение этой пьесы, и надеюсь, что она зазвучит по-новому. «Дядя Ваня» — это история о потере веры: в себя, в людей, в жизнь. Но есть и другой пласт, не менее важный для меня. Здесь, как везде у Чехова, — «пять пудов любви», но это пуды любви неразделенной, несчастной, запретной, которая не спасает, а губит. Нам важно поговорить об этом: о любви настоящей, которая спасает и дает силы жить, и о более низменном ее аспекте, который приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту. Мне кажется, в наше время этот разговор очень актуален и нужен».
В ролях: Антон Хабаров (Астров), Карина Андоленко (Елена Андреевна), Диана Егорова (Софья), Григорий Фирсов (Серебряков), Ольга Смирнова / Татьяна Павлуцкая (нянька), Елена Цагина / Марина Бояринова (Мария Васильевна), Михаил Шилов / Степан Куликов (Телегин).
16+
Полина Никитина