Наука у дома. Кто и как создает современные дворы для всей семьи

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Горка, песочница да пара скамеек — такой набор благоустройства давно в прошлом. Сегодня двор жилого комплекса представляет собой сложную систему, которая работает по законам педагогики, психологии и эргономики. И в компании LEGENDA это знают особенно хорошо.

«Мы с самого начала выбирали функциональный подход к проектированию дворов, — говорит Маргарита Забродская, заместитель директора маркетинга по продукту LEGENDA. — Еще до того, как это стало мэйнстримом, продумывали зонирование с точки зрения возрастной психологии, инсоляции, розы ветров. Мы всегда уделяли большое внимание безопасности. Каждый наш двор — пример грамотного ландшафтного дизайна и богатого озеленения. Но LEGENDA не стоит на месте, и сегодня мы практикуем новый подход — функционально-компонентный». Создавая дворовое пространство в своих ЖК, девелопер использует авторскую модель, состоящую из четырех принципов: мультисценарность, геймификация, эргономика и безопасность. Результат — общее пространство, где приятно и даже полезно находиться всем жителям домов — от взрослых до самых маленьких. Принцип №1. Геймификация, или Все лучшее — детям Компонент TerraTaktil Каждый родитель знает, почему так важно заботиться о развитии малышей как в физическом плане, так и в интеллектуальном. Почему необходимо развивать мелкую моторику, которая влияет на речь, память, внимание и воображение. Во дворах компании LEGENDA за это отвечает компонент TerraTaktil.

Бизиборды помогают малышам тренировать координацию рук и глаз, водная станция позволяет играть с водой, сухим и мокрым песком. И даже окатанная галька, используемая во дворе в качестве покрытия, способствует развитию мелкой моторики.



Во дворе дома «Малоохтинский, 68»* будет установлен первый в городе водный комплекс, с помощью которого дети смогут изучить физику водного потока Компонент TerraTaktil. Бизиборды тренируют координацию рук и глаз Поделиться Поделиться





Компонент Kinetigy Когда ребенок занят активными играми, он развивается физически. А также выплескивает энергию, что улучшает ночной сон. Площадки для активных и динамичных игр объединены в компонент Kinetigy.

Здесь дети бегают, прыгают, качаются и катаются. Для них установлены батуты, турники, лесенки и карусели, созданы искусственные холмы для лазания с зацепами и канатами.



Во дворе «Черной речки, 41»* появится настоящий зиплайн Компонент Kinetigy Компонент Kinetigy Поделиться Поделиться





Компонент «Легкое приземление» Активные игры во дворе воспитывают смелость и решительность, учат рисковать — и неизбежно сопровождаются падениями и ушибами. Так ребенок определяет границы своих физических возможностей. Во дворах LEGENDA ребятам не страшно падать, ведь в игровых зонах используются естественные сыпучие покрытия, которые амортизируют при падении: песок, окатанная галька и древесная кора. Этот компонент называется «Легкое приземление».

Компонент «Легкое приземление» Поделиться Поделиться





Компонент «Импульс развития» Специалисты говорят, что ребенок развивается лучше, когда окружение соответствует запросам его возрастной группы. В LEGENDA с этим полностью согласны и предусмотрели во дворах компонент «Импульс развития». Оборудование, соответствующее возрасту, делает пребывание во дворе максимально интересным, безопасным и полезным. Таким образом стимулируется физическое и интеллектуальное развитие детей. Строится не одна площадка на всех, а выделяются специальные игровые пространства для детей до 3 лет, дошкольников и младших школьников, подростков. Все это дает импульс их росту и развитию.

Компонент «Импульс развития» Поделиться Поделиться





Принцип №2. Органомика, или Наш двор как сад Компонент Total Green Ощутить силу природы в городской среде — редкая привилегия. Для этого многие из нас выезжают за город или отправляются на прогулку в парк. Компонент Total Green во дворах LEGENDA отвечает за создание атмосферы отдыха на природе. Например, двор в проекте «Сампсониевский, 32»* максимально приближен к естественному природному ландшафту. Площадь газонов уменьшена в пользу деревьев и кустарников, образующих своего рода приватный сад, куда нет доступа машинам и посторонним людям. Компонент «Флорикультура» Прогуляться среди пышной зелени не только приятно, но и познавательно. Жители дома изучают неизвестную им флору, знакомятся с интересными растениями. Для озеленения девелопер выбирает редкие или необычные виды.

Компонент «Флорикультура». В одном из домов LEGENDA жителей приобщают к садоводству, предлагая им возделывать особый городской огород на территории ЖК Компонент Total Green. Достаточно выйти во двор, чтобы прогуляться среди пышной зелени, полюбоваться красотой разнообразных деревьев и кустарников Поделиться Поделиться





Компонент «Ландшафтный баланс» Создает целостное пространство, в котором все элементы двора органично связаны между собой. Это помогает расслабиться и вызывает ощущение гармонии. Во дворе формируется безбарьерная среда. Вместо обычных заборчиков и поребриков для зонирования используются разные типы покрытий, искусственные холмы и озеленение — они, к тому же, добавляют ландшафту объем. Покрытия подбираются так, чтобы соответствовать функциональной зоне: для прогулочных маршрутов — деревянный настил или мощение, для игр — тартан и сыпучие материалы. А переходы между разными поверхностями делаются визуально органичными и без перепада высот.

Компонент «Ландшафтный баланс» Поделиться Поделиться





Принцип №3. Мультисценарность, или Пространство, которое умеет все Компонент «Точки света» Сложный световой дизайн делает комфортным разные виды отдыха и украшает двор в любое время суток.

Благоустройство территории проектируется с учетом естественной освещенности: детские площадки размещаются в самых солнечных местах, зоны для отдыха взрослых — в затененных. Роль основного искусственного света играют высокие фонари и торшеры. Светильники пониже располагаются возле основных функциональных зон и в беседках. В мощении и озеленении предусмотрена декоративная подсветка. Компонент Color Dynamic Ландшафтный дизайн подчеркивает смену сезонов и позволяет в любое время года создавать пейзаж, радующий глаз.

Растения подбираются так, чтобы озеленение было разнообразным в течение всего года. Весной привлекают внимание цветы яблони и сакуры, выделяется яркая листва клена. Летом и ранней осенью распускаются гортензии. А благодаря горным соснам во дворе есть зелень даже зимой.

Компонент «Точки света» создает баланс освещения во времени и пространстве двора Компонент Color Dynamic отвечает за круглогодичное разнообразие в озеленении Поделиться Поделиться





Принцип №4. Безопасность, или Мой двор — моя крепость Защищает жителей от физических угроз, создает ощущение приватности, обеспечивает психологический комфорт.

Внутренняя территория закрыта для посторонних, сюда не заезжают автомобили. Для гостей жилого комплекса реализован единый доступ через главную входную группу. Безопасность обеспечивает не только развитая сеть видеонаблюдения, но и охранная служба, сотрудники которой патрулируют двор.

Безопасный двор защищает и дарит спокойствие Поделиться Поделиться





А что для вас самое главное во дворе дома? Выберите вариант ответа Интересные игровые площадки Оригинальное озеленение и благоустройство Удобное пространство Безопасность и отсутствие машин



*ЖК «Малоохтинский, 68» — застройщик АО «ЛЕГЕНДА МАЛООХТИНСКОГО», проектная декларация на сайте наш.дом.рф ЖК «Черная речка, 41» — застройщик ООО «СЗ ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Сампсониевский, 32» — застройщик ООО «ЛЕГЕНДА САМПСОНИЕВСКОГО», проектная декларация на сайте наш.дом.рф . Иллюстрации предоставлены пресс-службой компании Legenda ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛЕГЕНДА САМПСОНИЕВСКОГО» , ИНН: 7810780584