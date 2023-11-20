Искусственный интеллект от Сбера попытается расшифровать манускрипты Древнего Египта

Сейчас руководство Сбера обсуждает замысел с представителями Египта. Ведяхин пояснил РБК, что речь идет о технологии «Digital Петр», которую использовали для расшифровки записей Петра Великого.
«Манускрипт находится на папирусе либо на других носителях, которые очень быстро могут распасться. То есть ты не можешь его постоянно открывать-закрывать... <…> они быстро портятся», — объяснил Ведяхин.
Напомним, ученые в последнее время всё чаще говорят не только о преимуществах, которые открывает искусственный интеллект, но и об опасностях, которые несет его развитие. Так, в июне на Петербургском экономическом форуме о перспективах ИИ поспорили мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф.