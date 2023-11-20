    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    0 м/с, штиль

    764мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.5eur96.66

    Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военных

    4989

    Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военных. Об этом 20 ноября сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы РФ Шамсаила Саралиева.

    На Украину возвращены тела 94 погибших военных. В Россию — 80 тел, уточняет издание. Украинская сторона также сообщила, что обмен прошел «при содействии и непосредственном участии представителей Международного комитета Красного Креста (МККК)».

    Напомним, предыдущий обмен между ВСУ и Минобороны РФ состоялся 6 октября. Тогда России передали тела 60 погибших военных. Украинской стороне были переданы 64 тела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Обмен телами погибшихСВО
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ30

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close