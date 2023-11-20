Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военных. Об этом 20 ноября сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы РФ Шамсаила Саралиева.
На Украину возвращены тела 94 погибших военных. В Россию — 80 тел, уточняет издание. Украинская сторона также сообщила, что обмен прошел «при содействии и непосредственном участии представителей Международного комитета Красного Креста (МККК)».
Напомним, предыдущий обмен между ВСУ и Минобороны РФ состоялся 6 октября. Тогда России передали тела 60 погибших военных. Украинской стороне были переданы 64 тела.