В Свердловской области подросток после ссоры покончил с собой во дворе дома своей девушки

В Свердловской области шестнадцатилетний подросток совершил суицид во дворе дома своей девушки. Инцидент произошел в поселке Верхние Серги, рассказал E1.RU адвокат Александр Бушуев, который недавно представлял интересы погибшего в суде.



Перед тем, как свести счеты с жизнью, парень поссорился с подругой. По словам адвоката, пару недель назад он защищал подростка по уголовному делу о краже аккумулятора из машины. Аккумулятор вернули, ущерб возместили, соответственно, потерпевший их простил. Дело прекратили за примирением сторон.

