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    В Свердловской области подросток после ссоры покончил с собой во дворе дома своей девушки

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    В Свердловской области шестнадцатилетний подросток совершил суицид во дворе дома своей девушки. Инцидент произошел в поселке Верхние Серги, рассказал E1.RU адвокат Александр Бушуев, который недавно представлял интересы погибшего в суде.

    Перед тем, как свести счеты с жизнью, парень поссорился с подругой. По словам адвоката, пару недель назад он защищал подростка по уголовному делу о краже аккумулятора из машины. Аккумулятор вернули, ущерб возместили, соответственно, потерпевший их простил. Дело прекратили за примирением сторон.

    Юноша закончил девять классов. В десятый переводиться не стал. Следственный комитет региона пока не комментировал случившееся.

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