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    Выпили кофе, а потом пошли за экзотикой. В петербургском ТРК задержали пару, расплачивавшуюся дублями

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    Два заведения на фуд-корте торгово-развлекательного центра в Невском районе фактически бесплатно накормили и напоили парня и девушку. В кассах нашли фальшивки.

    Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, к охране пострадавшие заведения обратились накануне около половины восьмого вечера. Сначала сотрудники кофейни рассказали, что получили от парня и девушки купюру, похожую внешне на 2000 рублей. Правда, на ней было написано «две тысячи дублей». Но это в заведении заметили не сразу.

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    Затем с аналогичной жалобой обратились сотрудники кафе «Вьетнамской кухни».

    Пару остановили и вызвали сотрудников полиции. 17-летнего парня и его 20-летнюю подругу передали прибывшим на место силовикам.

    Проводится проверка.

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    Комментарии 8

    Гость20 Ноя 2023 в 12:14
    Дублей...
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