Выпили кофе, а потом пошли за экзотикой. В петербургском ТРК задержали пару, расплачивавшуюся дублями

Два заведения на фуд-корте торгово-развлекательного центра в Невском районе фактически бесплатно накормили и напоили парня и девушку. В кассах нашли фальшивки.



Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, к охране пострадавшие заведения обратились накануне около половины восьмого вечера. Сначала сотрудники кофейни рассказали, что получили от парня и девушки купюру, похожую внешне на 2000 рублей. Правда, на ней было написано «две тысячи дублей». Но это в заведении заметили не сразу.