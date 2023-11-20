Выпили кофе, а потом пошли за экзотикой. В петербургском ТРК задержали пару, расплачивавшуюся дублями

Два заведения на фуд-корте торгово-развлекательного центра в Невском районе фактически бесплатно накормили и напоили парня и девушку. В кассах нашли фальшивки.
Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, к охране пострадавшие заведения обратились накануне около половины восьмого вечера. Сначала сотрудники кофейни рассказали, что получили от парня и девушки купюру, похожую внешне на 2000 рублей. Правда, на ней было написано «две тысячи дублей». Но это в заведении заметили не сразу.
Затем с аналогичной жалобой обратились сотрудники кафе «Вьетнамской кухни».
Пару остановили и вызвали сотрудников полиции. 17-летнего парня и его 20-летнюю подругу передали прибывшим на место силовикам.
Проводится проверка.