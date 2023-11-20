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    МВД России объявило в уголовный розыск украинскую певицу Джамалу

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    Сусану Джамаладинову, более известную как украинская певица Джамала, объявили в уголовный розыск МВД РФ. В этом в понедельник, 20 ноября, убедился корреспондент «Фонтанки».

    Фото: МВД
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    Согласно базе разыскиваемых МВД, Сусана Джамаладинова, родившаяся 27 августа 1983 года, разыскивается по уголовной статье. По какой именно — не уточняется.

    Джамала — уроженка Киргизской ССР, в детстве ее семья переехала в село Малореченское в Крыму.

    Джамала стала популярной в Европе после победы на песенном конкурсе «Евровидение» в 2016 году. Представляя Украину, она исполнила песню «1944» о депортации крымских татар. Некоторые страны осудили Джамалу за политизацию конкурса.

    Фото: МВД

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