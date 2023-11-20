В Петербурге подготовили более 1700 коек под забытый вирус

Под COVID-19 и пневмонию в Санкт-Петербурге развернуто 1742 койки — из них сейчас свободно 22%. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил петербургский комздрав.

«Всего под COVID-19 и пневмонии в городе развернуто 1742 койки, из них свободны 22 процента», — говорится в сообщении ведомства.



Также с понедельника в городе инфекционных больных начинает прием корпус-трансформер больницы Святителя Луки на 165 коек.



В пятницу, 17 ноября, в Петербурге снова введен обязательный масочный режим для персонала и посетителей медицинских учреждений. Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вирус COVID-19 может жить в организме человека после того, как пациент уже выздоровел.