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    В Петербурге подготовили более 1700 коек под забытый вирус

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    Под COVID-19 и пневмонию в Санкт-Петербурге развернуто 1742 койки — из них сейчас свободно 22%. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил петербургский комздрав.

    «Всего под COVID-19 и пневмонии в городе развернуто 1742 койки, из них свободны 22 процента», — говорится в сообщении ведомства.

    Также с понедельника в городе инфекционных больных начинает прием корпус-трансформер больницы Святителя Луки на 165 коек.

    В пятницу, 17 ноября, в Петербурге снова введен обязательный масочный режим для персонала и посетителей медицинских учреждений. Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вирус COVID-19 может жить в организме человека после того, как пациент уже выздоровел.

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