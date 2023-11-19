Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует участвовать в витруальном саммите «Большой двадцатки». Встречу организует Индия. Об этом 19 ноября сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».



Мероприятие намечено на 22 ноября по предложению премьер-министра Индии Нарендра Моди. Он предложил провести виртуальную дискуссию по следам саммита G20, прошедшего в сентябре.



В Петербурге во время Международного культурного форума, прошедшего на прошлой неделе, президенту России вручили португальский разговорник.

