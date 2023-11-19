Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует участвовать в витруальном саммите «Большой двадцатки». Встречу организует Индия. Об этом 19 ноября сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Мероприятие намечено на 22 ноября по предложению премьер-министра Индии Нарендра Моди. Он предложил провести виртуальную дискуссию по следам саммита G20, прошедшего в сентябре.
В Петербурге во время Международного культурного форума, прошедшего на прошлой неделе, президенту России вручили португальский разговорник.
«В ближайшее время будет проведена встреча «двадцатки» в Бразилии. Я подумал, что господину президенту не помешало бы иметь с собой разговорник по португальскому языку», — рассказал подаривший Путину книгу президент координационного совета БРИКС Висенте Барриентос (цитата по РИА Новости).