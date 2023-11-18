Ходил по школе, искал подростка, чтобы побить. Что стало причиной нападения двоих мужчин на школьников в Красногвардейском районе

Агрессивный отец восьмиклассника по всей школе искал подростка, чтобы отомстить за ребенка. Об этом «Фонтанке» рассказала в субботу, 18 ноября, мать одного из пострадавших в Красногвардейском районе школьников.

По словам женщины, ее сын вместе с одноклассниками днем в прошедший четверг попросили выйти на улицу ученика из параллельного класса, который их все время задирал. Этот разговор увидела сестра школьника и позвонила родителям. Отец ребенка вместе с братом пришли на «разборки» буквально через несколько минут. Одному из школьников сломали нос, второй якобы получил по лицу, а третьего уронили на землю и били ногами. Еще одному удалось убежать в школу — его увела учительница.