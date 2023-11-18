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    Ходил по школе, искал подростка, чтобы побить. Что стало причиной нападения двоих мужчин на школьников в Красногвардейском районе

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    Агрессивный отец восьмиклассника по всей школе искал подростка, чтобы отомстить за ребенка. Об этом «Фонтанке» рассказала в субботу, 18 ноября, мать одного из пострадавших в Красногвардейском районе школьников.

    По словам женщины, ее сын вместе с одноклассниками днем в прошедший четверг попросили выйти на улицу ученика из параллельного класса, который их все время задирал. Этот разговор увидела сестра школьника и позвонила родителям. Отец ребенка вместе с братом пришли на «разборки» буквально через несколько минут. Одному из школьников сломали нос, второй якобы получил по лицу, а третьего уронили на землю и били ногами. Еще одному удалось убежать в школу — его увела учительница.

    Однако на этом конфликт не прекратился. Мужчина, продолжила мать учащегося, якобы перепрыгнул через турникет на входе в школу и долго ходил по этажам с криками, что найдет ребенка и изобьет. Его увела супруга, когда сотрудники учебного заведения сообщили, что вызвали полицию.

    Первыми, как сообщила накануне «Фонтанка», на место прибыли росгвардейцы. Они доставили драчунов в отдел полиции.

    Как сообщили в ГУ МВД, вечером того же дня в полицейском участке были приняты заявления от матерей пострадавших школьников. По данным «Фонтанки», мужчин 37 и 45 лет после опроса отпустили по домам.

    В главке уточнили, что полицией проводится проверка, по окончании которой к злоумышленникам будут приняты меры процессуального воздействия.

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