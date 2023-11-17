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    Росгвардия помешала недетским разборкам со школьниками на Хасанской

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    В Петербурге подростков решили «поучить» взрослые. «Урок» детям был преподан возле школы, а «воспитатель» оказался с криминальным прошлым.

    Как сообщила 17 ноября пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, в четверг в школе на Хасанской улице воспользовались «тревожной кнопкой».

    По данным «Фонтанки», инцидент произошел в школе №151. Перед входом в учебное заведение заметили драку — школьников толкали и били двое взрослых мужчин. Учеников в возрасте от 14 до 16 лет повалили на землю, а одному из них нанесли удар в переносицу. Проходивший мимо педагог увидел это и увел детей в школу. Нападавшие пытались преследовать их, но скрылись с места происшествия, как только охранник вызвал наряд.

    пресс-служба Управления вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО

    «Сотрудники Росгвардии, работая по горячим следам, задержали двух разыскиваемых правонарушителей около жилого дома на проспекте Наставников, расположенного напротив школы. Наряд вневедомственной охраны доставил задержанных, граждан в возрасте 44 и 37 лет, один из которых ранее был судим за грабеж, в 13-й отдел полиции», — сказано в сообщении.

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    Как уточнили в УВО, по предварительным данным, один из задержанных является отцом ученика этой школы. Ранее у его ребенка произошел конфликт с другим учащимся, и мужчина решил вмешаться в ситуацию.

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