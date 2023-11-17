Росгвардия помешала недетским разборкам со школьниками на Хасанской

В Петербурге подростков решили «поучить» взрослые. «Урок» детям был преподан возле школы, а «воспитатель» оказался с криминальным прошлым.



Как сообщила 17 ноября пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, в четверг в школе на Хасанской улице воспользовались «тревожной кнопкой».



По данным «Фонтанки», инцидент произошел в школе №151. Перед входом в учебное заведение заметили драку — школьников толкали и били двое взрослых мужчин. Учеников в возрасте от 14 до 16 лет повалили на землю, а одному из них нанесли удар в переносицу. Проходивший мимо педагог увидел это и увел детей в школу. Нападавшие пытались преследовать их, но скрылись с места происшествия, как только охранник вызвал наряд.