Известный киллер из 90-х Саша Солдат выходит из тюрьмы. Чем он знаменит

Саша Солдат держал в страхе всю криминальную Москву 90-х Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться







18 ноября из колонии строгого режима вышел Александр Пустовалов, больше известный как Саша Солдат, один из самых известных киллеров. Об этом сообщают РИА Новости. В свое время следствие, которое длилось пять лет, доказало причастность Пустовалова к 22 убийствам. Родственники погибших надеялись, что ему дадут пожизненное, но суд приговорил его к 22 годам тюрьмы.



Как Пустовалов стал Сашей Солдатом Александр Пустовалов родился в 1973 году в Москве. Мальчик рос в небогатой семье без отца — его воспитывала мать, работавшая в детском саду. В школе Пустовалов увлекался дзюдо и учился играть на фортепиано. В свободное от учебы время он помогал милиции в народной дружине.



После восьмого класса подросток пошел работать на завод имени Хруничева. Коллеги запомнили его как трудолюбивого и находчивого работника, который мог решить проблемы, ставившие в ступор опытных мастеров.

В 1991 году Александр Пустовалов ушел в армию — его распределили в морскую пехоту. Вернувшись домой, парень попытался устроиться на службу в специальный отряд быстрого реагирования МВД, но без высшего образования в СОБР его не взяли. Пустовалову предложили место в патрульно-постовой службе, но он отказался.



В это же время Александра приметила Ореховская ОПГ — одна из центральных преступных группировок Москвы в 90-е . На Пустовалова обратили внимание в баре, где он без проблем одолел напавших на него бандитов. Тогда ему предложили работу в «охранной фирме». Так Александр Пустовалов стал работать на «ореховских» и получил прозвище Саша Солдат.

Криминальная карьера В криминальном мире Пустовалова запомнили как сообразительного и находчивого киллера, который мог выйти из любой ситуации. Саша Солдат отличался от типичного бандита 90-х , какими их показывают в фильмах и сериалах: знал английский, подходил к «заказам» творчески, был хладнокровным и безжалостным к своим жертвам.



До того, как Саша Солдат стал убийцей криминальных авторитетов, его отправляли на мелкие дела — он устранял неблагонадежных бандитов в рядах собственной группировки. Пустовалов приглашал свою жертву выпить на дачу, где убивал ничего не подозревающих коллег, расчленял и избавлялся от тел. На допросах Саша Солдат признавался, что расчленять тела ему никто не помогал — только у него хватало нервов на эту работу.

Первым серьезным делом для Саши Солдата стало убийство вора в законе из ассирийской мафии Александра Биджамо. Летом 1995 года Пустовалов пригласил свою жертву в кафе, куда Биджамо приехал вместе с криминальным авторитетом Геннадием Утниным в надежде, что он сможет вразумить «ореховских» и договориться. Не получилось — как только «ассирийцы» подошли, Саша Солдат вместе с сообщником открыли по ним огонь.

Саша Солдат стал одним из лучших киллеров Ореховской ОПГ Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Следующие несколько лет Саше Солдату поручали устранять криминальную верхушку Москвы 90-х . Пустовалов убил криминального авторитета Кутепова выстрелом из автомобиля, застрелил лидера греческой группировки Кюлбьякова во время случайной встречи в ресторане, уничтожил лидера Кунцевской ОПГ, днями выжидая его у кафе, переодевшись в рабочую робу.



Всего на счету киллера 22 доказанных убийства. В работе от своих коллег Саша Солдат отличался хладнокровием: в ход шли удавки и холодное оружие, а от тел Пустовалов избавлялся, как и в начале своей «карьеры», — расчленял и прятал останки.

Самым знаменитым убийством Саши Солдата стала ликвидация другого знаменитого киллера — Александра Солоника, который улетел в Грецию после побега из тюрьмы и планировал поквитаться с боссом Пустовалова.

Саша Солдат вместе еще с тремя киллерами прилетели в Грецию и поселились на вилле неподалеку от Солоника. Пустовалов был хорошо знаком со своей жертвой и пригласил его вместе с подругой вечером выпить.



Застолье в ресторане плавно перетекло в вечеринку на вилле. Внезапно Саша Солдат повалил Солоника на пол и задушил, а затем убил и его девушку. Тело Солоника закопали в ближайшем лесу, а его подругу расчленили и бросили в подготовленную заранее яму. На следующий день киллеры вернулись в Россию.

Арест и тюрьма В 1999 году милиция взялась за «ореховских». Задержав нескольких членов ОПГ, оперативники вышли и на Пустовалова. Его арестовали в квартире в ноябре 1999 года. Саша Солдат не сопротивлялся при аресте и сотрудничал со следствием. Он признавался на допросах в убийствах, но только в тех, которые следователи смогли доказать. Отвечая на вопрос, зачем он убивал, говорил лишь: «Я солдат, это моя работа».

Следствие длилось пять лет. Суд над Сашей Солдатом прошел в 2004 году. Родственники убитых им людей просили дать Пустовалову пожизненное, но тот признал вину и раскаялся, что стало смягчающим обстоятельством. В результате киллера признали виновным в 13 убийствах и приговорили к 22 годам тюрьмы. В 2005 году Пустовалова признали виновным в бандитизме и увеличили срок до 23 лет.



В 2016 году состоялось еще одно судебное заседание — на нем Сашу Солдата признали виновным еще в четырех убийствах.



Пустовалов провел за решеткой 24 года Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





В 2021 году Александр Пустовалов попросил суд выпустить его по УДО. Осужденный заявил, что на свободе у него есть несовершеннолетний ребенок, а сам он давно раскаялся и не представляет угрозы обществу. Ходатайство поддержали в руководстве колонии: Пустовалова называли «общительным, деятельным, дружелюбным».

Но суд счел недостаточными доводы колонии и Пустовалова. Судья посчитал, что киллер не встал на путь исправления.



Из постановления мы узнали новые подробности о жизни Саши Солдата за решеткой. Оказалось, что хорошо себя вести в тюрьме Пустовалов начал только в 2017 году. До этого его считали «злостным нарушителем порядка отбывания наказания» и держали на учете как склонного к побегу и нападению на сотрудников администрации. Но в последние годы заключенный действительно начал прилежно себя вести и даже работать: сначала устроился собирать ритуальные изделия, но вскоре его перевели на засолку овощей.



Несмотря на хорошее поведение, тогда Александру Пустовалову отказали в досрочном освобождении и оставили полностью отбывать наказание.



18 ноября 2023 года Александр Пустовалов выходит из тюрьмы. Ближайшие три года за ним будет следить полиция: киллеру нельзя покидать город проживания и выходить из квартиры ночью. Всего за свою работу киллером он отсидел 24 года.

