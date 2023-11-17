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    Прорыв трубы выгнал на улицу жителей дома на Федосеенко

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    Вечер пятницы оказался испорчен для жителей одного из домов в Калининском районе Петербурга. Им пришлось выбежать на улицу из-за неприятности в подвале.

    читатель «Фонтанки»

    О ситуации «Фонтанке» вечером 17 ноября рассказала читательница. По ее словам, все случилось в доме 21 по улице Федосеенко. В подвале жилого дома прорвало трубы. Пар заполонил парадные. Одну из них пришлось эвакуировать.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    По данным «Фонтанки», это людей уже вернули домой. Читательница тоже это подтверждает. «Людей только недавно, судя по всему, отправили обратно в дом, человек 15-20 стояли на улице. В домах до сих пор столб горячего пара», – отмечает жительница.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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