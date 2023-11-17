Прорыв трубы выгнал на улицу жителей дома на Федосеенко

Вечер пятницы оказался испорчен для жителей одного из домов в Калининском районе Петербурга. Им пришлось выбежать на улицу из-за неприятности в подвале.
читатель «Фонтанки»
О ситуации «Фонтанке» вечером 17 ноября рассказала читательница. По ее словам, все случилось в доме 21 по улице Федосеенко. В подвале жилого дома прорвало трубы. Пар заполонил парадные. Одну из них пришлось эвакуировать.
По данным «Фонтанки», это людей уже вернули домой. Читательница тоже это подтверждает. «Людей только недавно, судя по всему, отправили обратно в дом, человек 15-20 стояли на улице. В домах до сих пор столб горячего пара», – отмечает жительница.