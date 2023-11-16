Рабочие судостроительного завода в Выборге выдвинули требования к руководству

На Выборгском судостроительном заводе в Ленобласти сотрудники недовольны снижением зарплат и организацией работы, которая приводит к путанице и потере времени и денег для рабочих. «Ситуацию определяют взрывоопасной, уже гуляют разговоры о перекрытии трассы «Скандинавия», — пишут коллеги из 47news.
Рабочие завода 15 ноября провели стачку, по итогам которой передали руководству протокол общего собрания. Какие претензии и требования выдвинули участники стачки, 16 ноября узнали в 47news. По информации издания, основная причина недовольства рабочих — «снижение зарплаты на протяжении двух месяцев» и неизвестность в будущем.
Помимо этого сотрудников завода не устраивает качество проработки технической документации, некоторые работы приходится переделывать из-за неверной очередности. При этом оплата на заводе сдельная, и переработки сверх заложенных на обозначенный объем работ часов не оплачиваются.
Вызвала нарекания и работа отдела материально-технического обеспечения. Например, приходится долго ждать дефицитные детали, из-за чего некоторые цеха и подразделения простаивают. Это тоже приводит к неразберихе с очередностью работ и росту трудозатратности при отсутствии компенсации. Планово-технический отдел не учитывает коэффициенты при сложных условиях по монтажу, считая одной «деталью» то, что требует много манипуляций, считают рабочие. Не учитывается и время доставки деталей по территории завода. Еще одна претензия — нехватка инструментов. И, наконец, необходимость переделывать недоработки за одним из подрядчиков, хотя деньги за это получает он.
По одной из версий, к нынешней ситуации могла привести финансовая схема, когда ранее заказанные суда достраивают на средства, полученные на строительство новых. Есть предположение, что система дала сбой, поскольку один из последних катеров финансируется по линии гособоронзаказа: финансирование — целевое, и за расходованием средств следят казначейство и представители Минобороны.
После стачки на ситуацию обратила внимание прокуратура Ленобласти. В пятницу, 17 ноября, ведомство организует выездной прием сотрудников предприятия вместе с сотрудниками комитета по труду и занятости и Госинспекции труда. 47news задали вопросы Объединенной судостроительной корпорации, в которую входит завод. Там сообщили, что предприятие реализует программу повышения эффективности производственной деятельности, чтобы сократить сроки производства и увеличить количество продукции, а зарплаты последние три года растут.