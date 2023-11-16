Рабочие судостроительного завода в Выборге выдвинули требования к руководству

На Выборгском судостроительном заводе в Ленобласти сотрудники недовольны снижением зарплат и организацией работы, которая приводит к путанице и потере времени и денег для рабочих. «Ситуацию определяют взрывоопасной, уже гуляют разговоры о перекрытии трассы «Скандинавия», — пишут коллеги из 47news.

Рабочие завода 15 ноября провели стачку, по итогам которой передали руководству протокол общего собрания. Какие претензии и требования выдвинули участники стачки, 16 ноября узнали в 47news. По информации издания, основная причина недовольства рабочих — «снижение зарплаты на протяжении двух месяцев» и неизвестность в будущем.

