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    В ТЮЗе разыграют чеховский водевиль в стиле раннего немого кино

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    21 и 22 ноября на Малой сцене ТЮЗа им. Брянцева пройдет премьера спектакля «Медведь» в постановке Ильи Архипова. В основе спектакля одноименная пьеса Антона Чехова, написанная в 1888 году. Чехов обозначил жанр своей пьесы как «шутка-комедия», а режиссер Илья Архипов определил жанр спектакля как «черно-белый водевиль».

    фото с репетиции
    фото с репетицииФото: пресс-служба ТЮЗа
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    Сюжет чеховской пьесы прост и знаком всем читателям русской и мировой классики. Между вдовой Еленой Ивановной Поповой и её соседом Григорием Степановичем Смирновым сначала возникает вопрос неуплаченного долга покойного мужа, потом ссора и взаимные оскорбления, потом почти дуэль, а заканчивается все взаимным чувством. Илья Архипов решает обратить особое внимание на юмор и смех Чехова над надуманными страстями этих двух людей и обращается к эстетике раннего немого кино, которому присущи преувеличение, гиперболизированная игра и патетические жесты.

    «Мы в спектакле основываемся на эстетике кинолент начала XX века: герои Чехова со своими «нарисованными» страстями подражают актёрам немого кино. Гротесковое существование актёров позволит взглянуть на героев шутки иначе, а музыкальные номера дополнят образы персонажей чувственными романсами и зажигательными кадрилями. Это настоящая игра, сценическое переплетение различных музыкальных и драматических жанров, в котором Чехов остается Чеховым!» — рассказывает о постановке режиссер.

    Большое значение в спектакле имеют музыка и хореография. Композитором стал Андрей Алексеев, над либретто работал Кирилл Шмаков. Хореограф — Никита Борис. В спектакле заняты: Екатерина Бездель, Дмитрий Ткаченко, Владимир Чернышов.

    12+

    Полина Никитина

    фото с репетиции
    фото с репетицииФото: пресс-служба ТЮЗа

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    Антон ЧеховТЮЗ им. Брянцева
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