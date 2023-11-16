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    Злой посетитель залил газом инспектора жилищного агентства Приморского района в Петербурге

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    14 комментариев

    Сотрудница жилищного агентства Приморского района пострадала в ходе визита посетителя. В причинах разбирается полиция.

    Инцидент произошел в помещении на Ольховой улице за 15 минут до конца рабочего дня 14 ноября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 ноября. К 40-летней сотруднице ГКУ зашел 45-летний местный житель. По предварительной информации, в ходе конфликта распылил в лицо инспектору газ из баллончика. После чего сбежал.

    Пострадавшую отвезли в травмпункт с химическим ожогом обоих глаз. После оказания медпомощи пострадавшую отпустили домой.

    Обидчика сотрудницы жилищного агентства ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Залил газомИнспекторЖилищное агентство
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    Комментарии 14

    Гость16 Ноя 2023 в 10:12
    все правильно сделал!
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