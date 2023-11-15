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    На Дворцовой площади начался монтаж сцены к концерту Zivert и The Hatters в рамках культурного форума

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    Вечером 15 ноября на Дворцовой площади начался монтаж сцены к бесплатному концерту, на котором выступят певица Zivert и фолк-рок-группа The Hatters. Концерт пройдет в первый день Культурного форума 16 ноября.

    Организаторы концерта пояснили, что в длину сцена — 44 метра и имеет подогрев. Конструкция оборудована 48 пиротехническими «горелками», «умеет» выпускать струи пара, также предусмотрены «искрометы». Сцена имеет сложные по конфигурации видеоэкраны и большой 56-метровый медиаэкран.

    Euroshow Promoter

    IX Культурный форум пройдет в городе на Неве с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии.

    Справка:

    Певица Zivert, исполняющая танцевальные поп-песни. Певица, настоящее имя которой — Юлия Зиверт, прославилась в 2018 году треками «Чак», «Анестезия» и Life.

    The Hatters — петербургская группа, один из самых активных танцевальных коллективов отечественной сцены. Группа ранее уже выступала на Дворцовой площади.

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    Комментарии 11

    Гость15 Ноя 2023 в 20:35
    Издевательство.
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