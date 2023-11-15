На Дворцовой площади начался монтаж сцены к концерту Zivert и The Hatters в рамках культурного форума

Вечером 15 ноября на Дворцовой площади начался монтаж сцены к бесплатному концерту, на котором выступят певица Zivert и фолк-рок-группа The Hatters. Концерт пройдет в первый день Культурного форума 16 ноября.



Организаторы концерта пояснили, что в длину сцена — 44 метра и имеет подогрев. Конструкция оборудована 48 пиротехническими «горелками», «умеет» выпускать струи пара, также предусмотрены «искрометы». Сцена имеет сложные по конфигурации видеоэкраны и большой 56-метровый медиаэкран.