Трепова* в суде не признала вину в теракте, жертвой которого стал военкор Татарский

Дарья Трепова* не признает вину по статьям о теракте и незаконном обороте взрывного устройства и настаивает на ранее данных показаниях. Об этом 15 ноября сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда.
Обвинение предъявлено ей по трем статьям: подделка документов, незаконный оборот взрывных устройств, теракт. Вину признала только в подделке документов.
«Нет, я настаиваю на ранее данных показаниях, что я не знала о взрывном устройстве, только про прослушивающее устройство. Соответственно я не признаю вину по ч.3 п.б ст. 205 и по ч.4 ст. 222.1. По ч.4 ст. 327 я признаю вину полностью», — сказала Трепова.
Второй фигурант, Дмитрий Касинцев, которому вменяют укрывательство, вину признает, но не согласен с квалификацией. Считает, что речь идет о более мягком «несообщении о преступлении».
Тем временем прокурор уже зачитала обвинительное заключение в суде, где была описана подготовка к совершению теракта по версии следствия.
Трепову судят за теракт на Университетской набережной в начале апреля 2023 года. По данным следствия, она передала статуэтку со взрывчаткой военкору Владлену Татарскому, который вел творческую встречу в пространстве «Кибер Z фронт». Журналист умер на месте, пострадали больше 50 человек.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию первого заседания. Все, что известно о деле, читайте здесь.
*Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.