Трепова* в суде не признала вину в теракте, жертвой которого стал военкор Татарский

Дарья Трепова* не признает вину по статьям о теракте и незаконном обороте взрывного устройства и настаивает на ранее данных показаниях. Об этом 15 ноября сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

Обвинение предъявлено ей по трем статьям: подделка документов, незаконный оборот взрывных устройств, теракт. Вину признала только в подделке документов.

«Нет, я настаиваю на ранее данных показаниях, что я не знала о взрывном устройстве, только про прослушивающее устройство. Соответственно я не признаю вину по ч.3 п.б ст. 205 и по ч.4 ст. 222.1. По ч.4 ст. 327 я признаю вину полностью», — сказала Трепова.