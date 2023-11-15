Главный синоптик Петербурга: скоро установится минусовая температура

В среду, 15 ноября, почти вся Ленинградская область в отрицательной температуре, только Санкт-Петербург в приличном «плюсе». Однако ситуация скоро изменится. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Накануне ветер повернул к северо-восточному направлению — шлейф теплого воздуха с Ладожского озера дошел до Петербурга. «Еще в середине ночи в центре города было +0,3 градуса, а сейчас уже +1,2 градуса», — пишет синоптик.



В четверг, 16 ноября, ветер снова повернет к северному направлению — сложатся все условия для установки отрицательных значений температуры. «Уже завтра температура воздуха в Санкт-Петербурге понизится до –1…–3 градусов, а потом и ниже», — подытожил Колесов.