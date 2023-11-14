Генсек НАТО: на полях сражения на Украине сложилась сложная ситуация

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация на местах в конфликте на Украине «сложная». Перед началом совместного заседания с главами минобороны стран ЕС в Брюсселе он заявил о желании обсудить положение дел. Об этом сообщает 14 ноября РИА Новости.

«На полях сражения сложилась сложная ситуация, поэтому сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее», — сказал Столтенберг.

Он повторил утверждение, что Москва не должна победить, а Украина должна сохранить независимость.

«В наших интересах поддерживать Украину», — заключил генсек НАТО.

