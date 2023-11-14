Генсек НАТО: на полях сражения на Украине сложилась сложная ситуация

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация на местах в конфликте на Украине «сложная». Перед началом совместного заседания с главами минобороны стран ЕС в Брюсселе он заявил о желании обсудить положение дел. Об этом сообщает 14 ноября РИА Новости.
«На полях сражения сложилась сложная ситуация, поэтому сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее», — сказал Столтенберг.
Он повторил утверждение, что Москва не должна победить, а Украина должна сохранить независимость.
«В наших интересах поддерживать Украину», — заключил генсек НАТО.
Он добавил, что Киев должен сам решать, какие условия являются приемлемыми для переговоров и для соглашения.
«Ответственность союзников по НАТО состоит в поддержке Украины», — отметил он.
12 сентября Столтенберг выступил в Совете по международным отношениям в США и заявил, что страны Восточной Европы желают присоединиться к союзникам. «Это не НАТО агрессивно расширяется на восток. Нет. Это страны Восточной Европы идут в НАТО. Это их свободное демократическое решение», — сказал тогда он.
Ранее Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.