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    Столтенберг: Это не НАТО расширяется на восток, а Восток идет в НАТО

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    Генсек НАТО Йенс Столтенберг 21 сентября выступил в Совете по международным отношениям в США. Он затронул тему расширения альянса на восток и заявил, что страны Восточной Европы сами желают присоединиться к союзникам.

    «Это не НАТО агрессивно расширяется на восток. Нет. Это страны Восточной Европы идут в НАТО. Это их свободное демократическое решение. Это фундаментальные идеи, и мы должны уважать их», — заявил Йенс Столтенберг.

    Однако он отметил, что Североатлантический альянс останется региональным блоком и не будет расширяться за пределы европейского континента. При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс сотрудничает со многими странами, которые не входят в НАТО, среди которых Австралия и Япония.

    Ранее стало известно, что в 2024 году НАТО проведет крупнейшие в истории военные учения. В них примут участие 40 тысяч военных из 32 стран.

    Вопрос о недопустимости расширения НАТО на восток поднимался Москвой неоднократно. Так, в декабре 2021 года, незадолго до начала СВО на Украине, Владимир Путин заявил, что альянс нагло обманул Россию, когда в 1990-х гг. пообещал не расширяться на восток. А в ходе обсуждения возможных гарантий безопасности Москва предлагала Вашингтону среди прочего исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, в том числе отказаться от приема в альянс государств бывшего СССР. Но тогда переговоры провалились.

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