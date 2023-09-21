Столтенберг: Это не НАТО расширяется на восток, а Восток идет в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 21 сентября выступил в Совете по международным отношениям в США. Он затронул тему расширения альянса на восток и заявил, что страны Восточной Европы сами желают присоединиться к союзникам.
«Это не НАТО агрессивно расширяется на восток. Нет. Это страны Восточной Европы идут в НАТО. Это их свободное демократическое решение. Это фундаментальные идеи, и мы должны уважать их», — заявил Йенс Столтенберг.
Однако он отметил, что Североатлантический альянс останется региональным блоком и не будет расширяться за пределы европейского континента. При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс сотрудничает со многими странами, которые не входят в НАТО, среди которых Австралия и Япония.
Ранее стало известно, что в 2024 году НАТО проведет крупнейшие в истории военные учения. В них примут участие 40 тысяч военных из 32 стран.
Вопрос о недопустимости расширения НАТО на восток поднимался Москвой неоднократно. Так, в декабре 2021 года, незадолго до начала СВО на Украине, Владимир Путин заявил, что альянс нагло обманул Россию, когда в 1990-х гг. пообещал не расширяться на восток. А в ходе обсуждения возможных гарантий безопасности Москва предлагала Вашингтону среди прочего исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, в том числе отказаться от приема в альянс государств бывшего СССР. Но тогда переговоры провалились.