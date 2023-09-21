Столтенберг: Это не НАТО расширяется на восток, а Восток идет в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 21 сентября выступил в Совете по международным отношениям в США. Он затронул тему расширения альянса на восток и заявил, что страны Восточной Европы сами желают присоединиться к союзникам.



«Это не НАТО агрессивно расширяется на восток. Нет. Это страны Восточной Европы идут в НАТО. Это их свободное демократическое решение. Это фундаментальные идеи, и мы должны уважать их», — заявил Йенс Столтенберг.



Однако он отметил, что Североатлантический альянс останется региональным блоком и не будет расширяться за пределы европейского континента. При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс сотрудничает со многими странами, которые не входят в НАТО, среди которых Австралия и Япония.

