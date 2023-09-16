НАТО в 2024 году проведет крупнейшие в истории военные учения

Североатлантический альянс в 2024 году проведет крупнейшие в своей истории учения после окончания холодной войны. Об этом 16 сентября заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло.
В учениях Steadfast Defender (Стойкий защитник — Прим.ред.) примут участие 40 тысяч военных из 32 стран, включая Швецию, заявку которой на вступление в альянс пока не ратифицировали. Учения пройдут в Германии, Польше и трех странах Балтии. Ожидается, что они будут включать от 500 до 700 вылетов боевых самолетов и участие более 50 кораблей.
Новая стратегия НАТО предполагает, что альянс будет проводить по два крупных учения каждый год вместо одного.