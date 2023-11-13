Вышел трейлер перезапуска мультфильма «Гарфилд» — ленивый кот встречает папашу

Маленький рыжий комочек, перепуганный звуками улицы, всего в несколько осторожных прыжков обретает хозяина (точнее, «приручает» его), большую пиццу и новый уютный дом. Так начинается трейлер нового мультфильма «Гарфилд», премьеру которого ждал весь мир любителей анимации.



Официальное видео появилось 13 ноября на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. В описании сказано, что Гарфилда вместо Билла Мюррея озвучивал Крис Прэтт («Стражи Галактики»), а его отца Вика — Самюэл Эл Джексон.

