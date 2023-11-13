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    Вышел трейлер перезапуска мультфильма «Гарфилд» — ленивый кот встречает папашу

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    Маленький рыжий комочек, перепуганный звуками улицы, всего в несколько осторожных прыжков обретает хозяина (точнее, «приручает» его), большую пиццу и новый уютный дом. Так начинается трейлер нового мультфильма «Гарфилд», премьеру которого ждал весь мир любителей анимации.

    Официальное видео появилось 13 ноября на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. В описании сказано, что Гарфилда вместо Билла Мюррея озвучивал Крис Прэтт («Стражи Галактики»), а его отца Вика — Самюэл Эл Джексон.

    Автор: Sony Pictures Entertainment/YouTube

    Предстоящая полнометражная лента должна выйти на экраны кинотеатров США 24 мая 2024 года.

    Исходная американская комедия по мотивам комиксов Джима Дэвиса вышла в 2004 году. Историю о том, как толстый ленивый кот подшучивает над хозяином Джоном Арбаклом и соседским псом Лукой, в российском дубляже озвучивали Андрей Бархударов («Властелин колец») и Олег Табаков. В 2006 году вышел сиквел картины — «Гарфилд 2: история двух кошечек».

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